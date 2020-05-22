Экономика
Секрет фирмыДоля расходов россиян на еду выросла до рекордных значений
Согласно отчёту исследовательского холдинга «Ромир», расходы средней российской семьи на покупку еды в апреле составили 26 000 рублей, или 46% от всех её трат за месяц. Это самое высокое значение индекса за всю историю наблюдения, отметили аналитики.
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с чего всё началось
В апреле средняя российская семья тратила на покупку продуктов питания 46% всех своих расходов, что является рекордным показателем, сообщает исследовательский холдинг «Ромир».РБКвчера в 13:30
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