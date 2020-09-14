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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Доля расходов россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

В 43 регионах России увеличилась доля расходов населения на коммунальные услуги в 2019 году, следует из подсчетов «РИА Новости». Однако в целом по стране она осталась на том же уровне, что и в 2018 году — 9,6% от всех расходов (4,8 тыс. руб.).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы с самыми высокими расходами на услуги ЖКХ

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц, при этом самая высокая доля затрат на эту статью в потребительских расходах зафиксирована в Республике Коми, самая низкая – в Республике Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:08
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Коммерсантъ

Доля расходов россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

Коммерсантъ22:34
РЕН ТВ

Коми возглавила список регионов с самой высокой долей расходов на ЖКХ

РЕН ТВ19:28
РИА Новости

Названы регионы с самыми высокими расходами на услуги ЖКХ

РИА Новости17:08
URA.Ru

Названы регионы с самой высокой долей расходов жителей на ЖКХ

URA.Ru18:51
Lenta.ru

Названы регионы с самыми большими затратами на услуги ЖКХ

Lenta.ru18:15
Газета.Ru

Названы регионы с самыми большими расходами на услуги ЖКХ

Газета.Ru17:55
Известия

Названы регионы с самыми высокими и низкими счетами за услуги ЖКХ

Известия19:21

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Kadara.ruвчера в 10:55
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РБКвчера в 12:16
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