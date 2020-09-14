В 43 регионах России увеличилась доля расходов населения на коммунальные услуги в 2019 году, следует из подсчетов «РИА Новости». Однако в целом по стране она осталась на том же уровне, что и в 2018 году — 9,6% от всех расходов (4,8 тыс. руб.).

С чего всё началось Названы регионы с самыми высокими расходами на услуги ЖКХ Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц, при этом самая высокая доля затрат на эту статью в потребительских расходах зафиксирована в Республике Коми, самая низкая – в Республике Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости*. РИА Новости 17:08