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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Доля расходов россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

В 43 регионах России увеличилась доля расходов населения на коммунальные услуги в 2019 году, следует из подсчетов «РИА Новости». Однако в целом по стране она осталась на том же уровне, что и в 2018 году — 9,6% от всех расходов (4,8 тыс. руб.).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы с самыми высокими расходами на услуги ЖКХ

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц, при этом самая высокая доля затрат на эту статью в потребительских расходах зафиксирована в Республике Коми, самая низкая – в Республике Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:08
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Коммерсантъ

Доля расходов россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

Коммерсантъ22:34
РЕН ТВ

Коми возглавила список регионов с самой высокой долей расходов на ЖКХ

РЕН ТВ19:28
Газета.Ru

Названы регионы с самыми большими расходами на услуги ЖКХ

Газета.Ru17:55
URA.Ru

Названы регионы с самой высокой долей расходов жителей на ЖКХ

URA.Ru18:51
Lenta.ru

Названы регионы с самыми большими затратами на услуги ЖКХ

Lenta.ru18:15
Известия

Названы регионы с самыми высокими и низкими счетами за услуги ЖКХ

Известия19:21
РИА Новости

Названы регионы с самыми высокими расходами на услуги ЖКХ

РИА Новости17:08

Самым популярным автомобилем с пробегом в России стал Ford Focus

По словам экспертов "Автостата", за первые 8 месяцев 2020 года на российской "вторичке" было перепродано 3 296 700 "легковушек", то есть сокращение по сравнению с аналогичным отчетным периодом в 2019-м составляет 5,8%. Напомним, некоторое время назад портал "Новые автомобили" сообщил, что после положительной динамики роста реализации новых авто в РФ, в августе объемы вновь "ушли в минус".
Новые автомобиливчера в 11:34
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В Британии заявили об опасности российской ракеты «Буревестник»

«Москва испытывает дозвуковую систему крылатых ракет с ядерной установкой, которая имеет глобальный охват и позволит атаковать с неожиданных направлений», — заявил Хокенхалл, выступая на брифинге в в разведывательном центре 5-Eyes.
РБКвчера в 12:16
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В Находке пьяный водитель врезался в «скорую»

В Находке четыре человека получили травмы различной степени тяжести, двое из них госпитализированы после того, как пьяный водитель врезался в машину скорой помощи, которая от удара загорелась, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.
РИА Новости22:01

Президент UFC отреагировал на задержание Макгрегора на Корсике

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал задержание во Франции экс-чемпиона промоушена Конора Макгрегора за обвинения в попытке сексуального насилия и непристойном поведении.
Известия20:26

Лавров заявил о желании Евросоюза «наказать Россию»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возможные новые ограничительные меры Запада против Российской Федерации в связи с делом Алексея Навального не останутся без ответа со стороны Москвы.
REGNUMвчера в 09:57
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Богомаз побеждает на выборах главы Брянской области с 71,7% голосов

Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз, выдвинутый от партии "Единая Россия", побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных онлайн-табло регионального избиркома.
ТАСС22:44
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