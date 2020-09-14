Доля расходов россиян на коммуналку выросла в 43 регионах
В 43 регионах России увеличилась доля расходов населения на коммунальные услуги в 2019 году, следует из подсчетов «РИА Новости». Однако в целом по стране она осталась на том же уровне, что и в 2018 году — 9,6% от всех расходов (4,8 тыс. руб.).В источнике
С чего всё началось
Доля трат россиян на коммуналку выросла в 43 регионах
В перечисленных регионах доля затрат средней семьи на услуги ЖКХ не превышает 7,5% совокупных потребительских расходов. Самая большая доля расходов на ЖКУ — в Коми (13,7%), на Чукотке (13,6%) и в Магаданской области (12,9%).
РИА Новости17:08
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