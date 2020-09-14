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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Доля расходов россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

В 43 регионах России увеличилась доля расходов населения на коммунальные услуги в 2019 году, следует из подсчетов «РИА Новости». Однако в целом по стране она осталась на том же уровне, что и в 2018 году — 9,6% от всех расходов (4,8 тыс. руб.).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Доля трат россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

В перечисленных регионах доля затрат средней семьи на услуги ЖКХ не превышает 7,5% совокупных потребительских расходов. Самая большая доля расходов на ЖКУ — в Коми (13,7%), на Чукотке (13,6%) и в Магаданской области (12,9%).
РИА Новости17:08
Подробнее о событии
РБК

Названы регионы России с самыми высокими расходами на услуги ЖКХ

РБК23:37
Lenta.ru

Названы регионы с самыми большими затратами на услуги ЖКХ

Lenta.ru18:15
Известия

Названы регионы с самыми высокими и низкими счетами за услуги ЖКХ

Известия19:21
URA.Ru

Названы регионы с самой высокой долей расходов жителей на ЖКХ

URA.Ru18:51
РЕН ТВ

Эксперты объяснили разницу в затратах на ЖКХ в разных регионах России

РЕН ТВ00:07
Газета.Ru

Названы регионы с самыми большими расходами на услуги ЖКХ

Газета.Ru17:55
РИА Новости

Доля трат россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

РИА Новости17:08

Дмитрий Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края

Победителем на выборах главы Пермского края стал временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Махонин с 75,69% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий.
Известия00:41
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РБК00:00
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Evo-rus.com11 сентября в 05:33
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