Экономика
REGNUMДоля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров
Москва, 22 мая 2020, 20:30 — REGNUM Доля трат на еду из общего уровня расходов семей в России достигла рекордных показателей в апреле 2020 года. Такие данные приведены в исследовании компании «Ромир», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читать в источнике
Оценить47
с чего всё началось
В апреле средняя российская семья тратила на покупку продуктов питания 46% всех своих расходов, что является рекордным показателем, сообщает исследовательский холдинг «Ромир».РБКвчера в 13:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Армия и оружие
Экраноплан «Чайка» может быть возрожден в России
ИнфоСМИ вчера в 06:15
Происшествия
Появилось видео с места падения пассажирского самолета в Пакистане
На улицах Карачи столпились люди, ставшие свидетелями ЧП. Судя по видео с места крушения, Airbus A320 упал на городские здания.
ТВ Центр вчера в 06:34
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости вчера в 05:14
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
Здоровье
Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом
Ученые из США назвали симптом, который может предупредить о высоком уровне сахара в крови, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Известия 01:12
Авто
ГАЗ запатентовал «ГАЗели» нового поколения
"Группа ГАЗ" оформила охранные документы на внешний вид "ГАЗелей" следующего поколения, которые будут обозначаться приставкой NN (Next Next или New Next).
Российская газета 02:00
Политика
Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага
Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
Российская газета 00:42
Политика
На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу
Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
РИА Новости вчера в 16:54
Общество
В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады
Сенаторы разработают законопроект, который предусматривает запрет на допуск детей без прививок в школы и дошкольные учреждения.
РБК 03:09
Политика
Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
ГТРК Волгоград-ТРВ вчера в 11:00
Автоспорт
Сироткин может стать пилотом «Рено» в 2021 году
Российский гонщик программы SMP Racing Сергей Сироткин заявил, что у него есть шансы попасть в состав команды «Рено» в 2021 году.
Матч ТВ 21 мая в 14:36
Экономика
Приставам предлагают запретить забирать мебель и животных
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о запрете до 1 октября забирать у граждан и ИП отдельное движимое имущество.
Российская газета вчера в 09:15
Политика
Представители Украины не пришли на заседание Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались участвовать в посвященном ситуации в Крыму заседании Совбеза ООН по "формуле Арриа", которое инициировала Россия.
РИА Новости вчера в 21:51
Экономика
Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России
В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.
Газета.Ru вчера в 22:20
Экономика
Более 7 трлн рублей направили на выплату пенсий в 2019 году
Свыше 7 трлн рублей было направлено на выплату пенсий в 2019 году, это свыше 88% бюджета Пенсионного фонда России.
ТАСС 21 мая в 08:32
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 07:51
Культура
Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.
Piter.tv вчера в 15:13
Политика
В России назвали дату снятия ограничений в регионах
По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения.
The Penza Post вчера в 23:00
Общество
В «Ахмате» рассказали о состоянии здоровья Рамзана Кадырова
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о состоянии здоровья почетного президента клуба и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Metaratings вчера в 09:48
Здоровье
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
Футбол
«Интер» не продаст Икарди «ПСЖ»
ODDS.ru 03:08
Футбол
Кикнадзе объяснил причину непродления контракта с Сёминым
Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о решении клуба не продлевать соглашение с наставником клуба Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 06:12
Происшествия
Совладелец группы «Сумма» Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Бизнесмен и совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО «Лефортово», передает «Интерфакс» слова члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой.
Ведомости вчера в 16:20
Общество
В Подмосковье начнут штрафовать за нарушение масочного режима
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут штрафовать за нарушение масочного режима — в частности, за появление без средств защиты в общественных местах и транспорте.
Известия вчера в 14:47
Футбол
Люсьен Фавр: «Марио Гетце не вписывается в игровую схему „Боруссии Д“»
Главный тренер «Боруссии Д» Люсьен Фавр заявил, что полузащитник команды Марио Гетце не подходит игровой схеме команды.
Спорт-Экспресс 02:16
Шоу-бизнес
Серябкина призналась, что Фадеев заставил ее уйти из лейбла MALFA
О причинах ухода от Максима Фадеева Серябкина сообщила на шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
RuNews24.ru 01:41
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами — больше для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru вчера в 02:05
Общество
Крупнейшая компания по аренде машин Hertz объявила о банкротстве
Крупнейшая в мире компания по прокату автомобилей Hertz объявила о своем банкротстве из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
RuNews24.ru 02:48
Общество
Оценены результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Компания, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов по всей России, объявила о начале массового тестирование на антитела к COVID-19 18 мая.
Live24 вчера в 01:50
Общество
Названа новая дата полного открытия детсадов в Калининградской области
Условия для полного открытия детских садов ранее обнародовала Елена Бабура, руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области.
Русский Запад 00:08