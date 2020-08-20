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Доля расходов россиян на продукты сократилась до 33%

На продукты питания россияне в среднем тратили 20,9 тысячи рублей. Доля расходов на питание в общем объеме трат составила 33,1%. Это на 6,5% ниже июньских значений и соотносится с тратами в январе.В источнике
С чего всё началось
Второй месяц подряд расходы на еду находятся на привычных значениях, то есть покупатели уже вернулись к стандартным нормам покупки продуктов, говорится в отчете
 по итогам исследования холдинга «Ромир».
Коммерсантъвчера в 08:55
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Эхо Москвы

Россияне стали в среднем тратить на продукты не более трети от своих заработков

Эхо Москвывчера в 12:32
Росбалт

Исследование: Россияне продолжают сокращать траты на питание

Росбалтвчера в 10:16
Коммерсантъ

Доля трат россиян на продукты сократилась до 33%

Коммерсантъвчера в 08:55
Ведомости

Россияне продолжили сокращать долю расходов на питание в июле

Ведомостивчера в 09:17
News.ru

Россияне в июле продолжили сокращать траты на питание

News.ruвчера в 09:08
Аргументы и Факты

Россияне в июле потратили на продукты 33% от семейного бюджета

Аргументы и Фактывчера в 10:10
ТАСС

«Ромир»: россияне в июле продолжили сокращать траты на питание

ТАССвчера в 08:46

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Игромания.рувчера в 02:29
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Кравчук попросит Раду пересмотреть постановление о местных выборах

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Газета.Ru19 августа в 14:11
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ТАСС03:37
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