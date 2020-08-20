Доля расходов россиян на продукты сократилась до 33%
На продукты питания россияне в среднем тратили 20,9 тысячи рублей. Доля расходов на питание в общем объеме трат составила 33,1%. Это на 6,5% ниже июньских значений и соотносится с тратами в январе.В источнике
С чего всё началось
Второй месяц подряд расходы на еду находятся на привычных значениях, то есть покупатели уже вернулись к стандартным нормам покупки продуктов, говорится в отчете
по итогам исследования холдинга «Ромир».
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Россияне стали в среднем тратить на продукты не более трети от своих заработков
Эхо Москвывчера в 12:32