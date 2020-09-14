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Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах

Доля расходов населения на коммунальные услуги в 2019 году увеличилась в 43 субъектах России, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Так, самый существенный рост доли зафиксирован в Севастополе, Татарстане и Чечне. Сокращение отмечается в 36 регионах.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Доля трат россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц, при этом самая высокая доля затрат на эту статью в потребительских расходах зафиксирована в Республике Коми, самая низкая — в Ингушетии, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:08
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Московский Комсомолец

Оплата ЖКХ стала непосильным бременем для россиян: дальше будет хуже

Московский Комсомолец09:21
Smolnarod.ru

В России доля расходов на коммуналку выросла в половине регионов

Smolnarod.ru04:49
Коммерсантъ

Доля расходов россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

Коммерсантъ22:34
RT на русском

Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах

RT на русском01:13
РБК

Названы регионы России с самыми высокими расходами на услуги ЖКХ

РБК23:37
Газета.Ru

В половине регионов выросла доля затрат на коммуналку

Газета.Ru02:59
РИА Новости

Доля трат россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

РИА Новости17:08

Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.
ТАСС11:20
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В Японии разработан инновационный метод лечения болезни Альцгеймера

Уже через несколько дней после введения препарата у подопытных грызунов исчезли проявления не только болезни Альцгеймера, но и мозжечковой атаксии, а также повреждения спинного мозга.
Новые Ведомости07:18
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Генпрокуратура не выявила нарушений в деятельности ДОМ.РФ

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ТАСС10:49

Тихановская заявила, что кредит в $1,5 млрд Белоруссия отдавать не будет

Кредит в $1,5 млрд должен будет отдавать президент Белоруссии Александр Лукашенко, а не народ, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 14 сентября в своем Telegram-канале.
ИА Красная Весна12:01
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Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новости08:24
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Трудные времена: Что надо сделать Мишустину, чтобы бедность победить

Рассуждая о повышении реальных доходов населения, многие эксперты забывают, что правительство намерено добиться этого еще и за счет "обеления" той части доходов, которые сегодня находятся в тени, говорит директор ассоциации "России скии дом международного научно-технического сотрудничества" Дмитрии Протасовскии.
Свободная Пресса01:35
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Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации

Анонимные источники агентства Рейтер сообщили, что врачи скорой помощи в Омске якобы не обнаружили проблем с обменом веществ или повышенного уровня сахара в крови Алексея Навального, токсиколог омской больницы открыто опровергает эти сообщения.
РИА Новости14:40
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