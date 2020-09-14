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Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах

Доля расходов населения на коммунальные услуги в 2019 году увеличилась в 43 субъектах России, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Так, самый существенный рост доли зафиксирован в Севастополе, Татарстане и Чечне. Сокращение отмечается в 36 регионах.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Доля трат россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц, при этом самая высокая доля затрат на эту статью в потребительских расходах зафиксирована в Республике Коми, самая низкая — в Ингушетии, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:08
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Газета.Ru

В половине регионов выросла доля затрат на коммуналку

Газета.Ru02:59
Lenta.ru

Названы регионы с самыми большими затратами на услуги ЖКХ

Lenta.ru18:15
Коммерсантъ

Доля расходов россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

Коммерсантъ22:34
Известия

Названы регионы с самыми высокими и низкими счетами за услуги ЖКХ

Известия19:21
URA.Ru

Названы регионы с самой высокой долей расходов жителей на ЖКХ

URA.Ru18:51
РБК

Названы регионы России с самыми высокими расходами на услуги ЖКХ

РБК23:37
РИА Новости

Доля трат россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

РИА Новости17:08

На Украине призвали восстановить торгово-экономические связи с Россией

Как отмечается в его заявлении, опубликованном на сайте партии, "рецепт спасения экономики Украины от краха заключается в восстановлении торгово-экономических связей с РФ, постепенном возврате на рынки стран СНГ".
Российская газета04:09

Швейцария вернет Узбекистану 131 млн долларов в рамках дел Каримовой

Швейцария и Узбекистан подписали рамочное соглашение о возвращении Узбекистану $131 млн, которые с 2012 г. остаются на счетах в швейцарских банках дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой, говорится на сайте правительства Швейцарии.
Ведомости03:33
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Обстановка с коронавирусом в Волгоградской области остается стабильной

К счастью, ситуация в Волгоградской области к худшему не изменилась и остается по-прежнему сложной, но спокойной, полностью контролируемой специалистами областного регионального оперативного штаба по коронавирусу во главе с губернатором Андреем Бочаровым.
Волгоградская правда06:32
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