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Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах

Доля расходов населения на коммунальные услуги в 2019 году увеличилась в 43 субъектах России, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Так, самый существенный рост доли зафиксирован в Севастополе, Татарстане и Чечне. Сокращение отмечается в 36 регионах.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Доля трат россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц, при этом самая высокая доля затрат на эту статью в потребительских расходах зафиксирована в Республике Коми, самая низкая — в Ингушетии, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:08
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Газета.Ru

В половине регионов выросла доля затрат на коммуналку

Газета.Ru02:59
РБК

Названы регионы России с самыми высокими расходами на услуги ЖКХ

РБК23:37
Lenta.ru

Названы регионы с самыми большими затратами на услуги ЖКХ

Lenta.ru18:15
Известия

Названы регионы с самыми высокими и низкими счетами за услуги ЖКХ

Известия19:21
URA.Ru

Названы регионы с самой высокой долей расходов жителей на ЖКХ

URA.Ru18:51
Коммерсантъ

Доля расходов россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

Коммерсантъ22:34
РИА Новости

Доля трат россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

РИА Новости17:08

Развожаев побеждает с 85,72% голосов на выборах главы Севастополя

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев побеждает на выборах главы города с 85,72% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, сообщил журналистам в понедельник председатель городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.
Развожаев побеждает с 85,72% голосов на выборах главы Севастополя
ТАСС02:18
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В Великобритании высоко оценили российскую ракету «Буревестник»

Как заявил глава военной разведки Соединенного Королевства генерал-лейтенант Джим Хокенхалл, она может находиться в воздухе практически неограниченное время и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру.
Российская газета02:13
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Актер Долинский дал Ефремову совет о том, как вести себя в тюрьме

Актер Владимир Долинский, который в 1973 году был осужден за незаконные валютные операции, в рамках беседы с журналистами дал совет своему осужденному на восемь лет коллеге Михаилу Ефремову.
Аргументы недели00:17
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Дмитрий Махонин одержал победу на выборах главы Пермского края

Победителем на выборах главы Пермского края стал временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Махонин с 75,69% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий.
Известия00:41
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Газпромбанк создал Совет по внедрению принципов устойчивого развития

Газпромбанк создал Совет по внедрению принципов устойчивого развития для систематизации проектов в этой области, которые реализуются при поддержке банка, а также для формирования целей и задач по социальным, экологическим и экономическим направлениям.
ТАСС02:19
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