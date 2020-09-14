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Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах

Доля расходов населения на коммунальные услуги в 2019 году увеличилась в 43 субъектах России, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Так, самый существенный рост доли зафиксирован в Севастополе, Татарстане и Чечне. Сокращение отмечается в 36 регионах.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Доля трат россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц, при этом самая высокая доля затрат на эту статью в потребительских расходах зафиксирована в Республике Коми, самая низкая — в Ингушетии, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:08
Подробнее о событии
Газета.Ru

В половине регионов выросла доля затрат на коммуналку

Газета.Ru02:59
РБК

Названы регионы России с самыми высокими расходами на услуги ЖКХ

РБК23:37
Lenta.ru

Названы регионы с самыми большими затратами на услуги ЖКХ

Lenta.ru18:15
Известия

Названы регионы с самыми высокими и низкими счетами за услуги ЖКХ

Известия19:21
URA.Ru

Названы регионы с самой высокой долей расходов жителей на ЖКХ

URA.Ru18:51
Коммерсантъ

Доля расходов россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

Коммерсантъ22:34
РИА Новости

Доля трат россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

РИА Новости17:08

В Германии рассказали о результатах повторного анализа проб Навального

Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб российского блогера Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы "Новичок", сообщило правительство ФРГ.
В Германии рассказали о результатах повторного анализа проб Навального
РИА Новости04:44
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Бочаров провел оперативное совещание по работе системы здравоохранения

Губернатор Волгоградской области провел видеоселекторное совещание, в ходе которого сверил работу медучреждений, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией и гриппом, а также снабжение системы здравоохранения и аптек нашего региона противовирусными препаратами и средствами санитарной защиты.
Волгоградская правда03:39
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Зонд NASA снял на Меркурии загадочный черный квадрат

Восемь лет назад зонд космического ведомства «прислал» фотографии, на которых был запечатлен «прямоугольник» с размерами 6 на 3 км. Отметим, что Уоринг часто в своих блогах публикует фотографии, которые являются доказательствами существования неопознанных объектов.
Территория новостей12 сентября в 11:25
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