Ридус 23

Доля расходов населения на коммунальные услуги в 2019 году увеличилась в 43 субъектах России, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Так, самый существенный рост доли зафиксирован в Севастополе, Татарстане и Чечне. Сокращение отмечается в 36 регионах.