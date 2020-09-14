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Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах

Доля расходов населения на коммунальные услуги в 2019 году увеличилась в 43 субъектах России, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Так, самый существенный рост доли зафиксирован в Севастополе, Татарстане и Чечне. Сокращение отмечается в 36 регионах.В источнике
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РИА Новости

Доля трат россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц, при этом самая высокая доля затрат на эту статью в потребительских расходах зафиксирована в Республике Коми, самая низкая – в Ингушетии, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:08
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URA.Ru

Названы регионы с самой высокой долей расходов жителей на ЖКХ

URA.Ru18:51
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Доля расходов россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

Коммерсантъ22:34
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Названы регионы с самыми высокими и низкими счетами за услуги ЖКХ

Известия19:21
РБК

Названы регионы России с самыми высокими расходами на услуги ЖКХ

РБК23:37
Lenta.ru

Названы регионы с самыми большими затратами на услуги ЖКХ

Lenta.ru18:15
Газета.Ru

Названы регионы с самыми большими расходами на услуги ЖКХ

Газета.Ru17:55
РИА Новости

Доля трат россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

РИА Новости17:08

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