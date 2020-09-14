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Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах

Доля расходов населения на коммунальные услуги в 2019 году увеличилась в 43 субъектах России, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Так, самый существенный рост доли зафиксирован в Севастополе, Татарстане и Чечне. Сокращение отмечается в 36 регионах.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Доля трат россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

В перечисленных регионах доля затрат средней семьи на услуги ЖКХ не превышает 7,5% совокупных потребительских расходов. Самая большая доля расходов на ЖКУ — в Коми (13,7%), на Чукотке (13,6%) и в Магаданской области (12,9%).
РИА Новости17:08
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РБК

Названы регионы России с самыми высокими расходами на услуги ЖКХ

РБК23:37
Коммерсантъ

Доля расходов россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

Коммерсантъ22:34
URA.Ru

Названы регионы с самой высокой долей расходов жителей на ЖКХ

URA.Ru18:51
Известия

Названы регионы с самыми высокими и низкими счетами за услуги ЖКХ

Известия19:21
Lenta.ru

Названы регионы с самыми большими затратами на услуги ЖКХ

Lenta.ru18:15
Газета.Ru

Названы регионы с самыми большими расходами на услуги ЖКХ

Газета.Ru17:55
РИА Новости

Доля трат россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

РИА Новости17:08

Деньги «Роскосмоса» исчезли в телеметрии

Предполагаемый ущерб составляет около 200 млн руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы возбудило по результатам аудита, проведенного "Роскосмосом" еще в 2018 году.
Коммерсантъ18:37
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К 2035 году в России могут ввести бесплатный проезд в транспорте

Согласно проекту, начиная с 2025 году проезд по дорогам регионального значения станет платным, а с 2035 г. плата будет взиматься со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций.
Privet-Rostov.ru11 сентября в 05:36
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В Концертном зале имени Чайковского исполнили Девятую симфонию

В Концертном зале имени Чайковского исполнили Девятую симфонию Камерный оркестр Musica Viva, вокальный ансамбль "Интрада", солисты и дирижер Александр Рудин исполнили в Московской филармонии Девятую симфонию Бетховена в честь 250-летия со дня рождения композитора.
Коммерсантъ18:37