Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах
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Доля расходов населения на коммунальные услуги в 2019 году увеличилась в 43 субъектах России, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Так, самый существенный рост доли зафиксирован в Севастополе, Татарстане и Чечне. Сокращение отмечается в 36 регионах.В источнике
С чего всё началось
Доля трат россиян на коммуналку выросла в 43 регионах
Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц, при этом самая высокая доля затрат на эту статью в потребительских расходах зафиксирована в Республике Коми, самая низкая — в Ингушетии, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:08
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