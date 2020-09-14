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Доля расходов россиян на услуги ЖКХ выросла в 43 регионах

Доля расходов населения на коммунальные услуги в 2019 году увеличилась в 43 субъектах России, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Так, самый существенный рост доли зафиксирован в Севастополе, Татарстане и Чечне. Сокращение отмечается в 36 регионах.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Доля трат россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги около 4,8 тысячи рублей в месяц, при этом самая высокая доля затрат на эту статью в потребительских расходах зафиксирована в Республике Коми, самая низкая — в Ингушетии, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости17:08
Подробнее о событии
Газета.Ru

В половине регионов выросла доля затрат на коммуналку

Газета.Ru02:59
РИА Новости

Доля трат россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

РИА Новости17:08
Коммерсантъ

Доля расходов россиян на коммуналку выросла в 43 регионах

Коммерсантъ22:34
Известия

Названы регионы с самыми высокими и низкими счетами за услуги ЖКХ

Известия19:21
URA.Ru

Названы регионы с самой высокой долей расходов жителей на ЖКХ

URA.Ru18:51
Lenta.ru

Названы регионы с самыми большими затратами на услуги ЖКХ

Lenta.ru18:15
РБК

Названы регионы России с самыми высокими расходами на услуги ЖКХ

РБК23:37

Цепкало назвал способ лишить белорусскую милицию зарплаты

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что противники нынешней власти должны приветствовать ослабление белорусской экономики для того, чтобы режим не смог выплачивать зарплаты милиционерам.
Цепкало назвал способ лишить белорусскую милицию зарплаты
РБК05:25
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Выдача ипотеки в августе установила новый исторический рекорд

Объем выдачи ипотеки в России в августе 2020 года вырос в сравнении с августом прошлого года на 59% - до 375 миллиардов рублей, установив новый рекорд за всю историю рынка, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".
РИА Новости03:01
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Германия сообщила о результатах новой экспертизы анализов Навального

Лаборатории Франции и Швеции провели независимую проверку полученных немецкими специалистами результатов обследования основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и подтвердили, что тот был отравлен веществом из группы «Новичок».
Ведомости04:51
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Microsoft разрешила спор о подставке Xbox Series X

Вашингтон, 11 сентября 2020, 22:59 — REGNUM Компания Microsoft ответила на вопрос о том, является ли съёмной круглая подставка, расположенная в нижней части Xbox Series X. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.
REGNUM11 сентября в 15:59
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В Петербурге мужчина забрался на крышу Александро-Невской лавры

Мужчина забрался на крышу одного из зданий Александро-Невской лавры в Петербурге, полиция ведет с ним переговоры, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости05:11
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Адвокат Ефремова готовит расширенную жалобу на приговор актёру

Москва, 14 сентября 2020, 11:37 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, намерена в скором времени подать расширенную апелляционную жалобу на вынесенный приговор.
REGNUM04:37
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Тимати оставил Решетову в элитной квартире

Известный российский хип-хоп исполнитель, продюсер и предприниматель Тимати после расставания оставил своей бывшей неофициальной супруге Анастасии Решетовой пентхаус, расположенный в одной из столичных высоток.
Lenta.ru05:45
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BP прогнозирует окончание эпохи роста спроса на нефть

Рост глобального спроса на нефть может не возобновиться в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится, пишет британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года, опубликованном в понедельник.
ТАСС03:59
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