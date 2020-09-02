Крупнейшие автоконцерны в РФ повысили цены на свои автомобили

В первом полугодии в России средняя цена нового авто выросла на 8,9%. При этом удорожание машин продолжается, ведь крупнейшие автоконцерны в РФ повысили цены на свои автомобили.