Доля реструктуризации по кредитным картам увеличилась в России
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Как установили специалисты аналитического отдела рейтингового агентства АКРА, доля кредитных карт среди реструктурированных долгов соотечественников увеличилась с 1% до 12% только за август. Объем реструктурированной задолженности по кредитным картам стал равен 80–85 миллиардам рублей.В источнике
С чего всё началось
Эксперты нашли у российских банков новую «проблемную зону» из-за пандемии
На 1 апреля кредиты, попавшие под реструктуризацию, в основном были потребительскими (53%) или ипотечными (42%). На кредитные карты приходился всего 1% от портфеля кредитов с пересмотренными условиями, но к 1 августа доля реструктуризаций по кредиткам подскочила до 12%.
РБК17:00
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