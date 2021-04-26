В Москве сотрудники полиции задержали корреспондента телеканала «Дождь» Алексея Коростелева за участие в несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 21 апреля, сообщается на сайте телеканала.
Артефакты, связанные с венецианской историей и культурой, предметы быта жителей разных сословий города в XVIII веке, покажут на выставке "Под маской Венеции", которая открывается во вторник в столичном музее-заповеднике "Царицыно".
Прокуратура Москвы сообщила, что приостановила деятельность организации «Штабы Навального» и направила в суд заявление с требованием о приостановке деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* и Фонда защиты прав граждан** (ФЗПГ).
Зеленский заявил в опубликованном в понедельник интервью газете Financial Times, что считает необходимым внести изменения в минские соглашения и увеличить число участников переговоров в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция), добавив к ним США, Великобританию и Канаду.