Зонд Interstellar удалится на рекордные 149 млрд км от Земли

Сообщение Европейского союза наук о Земле Предполагается, что если вывести зонд в космос в начале 2030-х годов, то к середине века он достигнет границы гелиосферы и выйдет в межзвездную среду.