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Экономика

Доля российского экспорта в долларах упала ниже 50%

Доля российского экспорта в долларах упала ниже 50% в четвертом квартале после многолетней кампании Кремля по снижению зависимости страны от активов США, сообщает Bloomberg.В источнике
Телеканал 360°
Lenta.ru
Общественная служба новостей
ИноСМИ
Свободная Пресса

Подробнее о событии

Россия начала уходить от доллара

Телеканал 360°01:54

Россия начала отказываться от доллара

Lenta.ru01:41

Доля доллара в расчетах за российский экспорт впервые упала ниже 50%

Forbesвчера в 14:08

В 2020 году доля внешнеторговых платежей из Китая в Россию в евро выросла в 1,4 раза

Финмаркет01:15

Доля российского экспорта в долларах упала ниже 50%

BFM.ru17:11

Доля доллара в экспортных расчетах России впервые опустилась ниже 50%

Накануне.Ru01:15

Доллар не считает Россию «тихой гаванью»

Свободная Прессавчера в 07:09
Интересное

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Карабаха и коронавирус

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, констатировали, что обстановка остается спокойной, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новостивчера в 13:48

Корреспондента «Дождя» задержали из-за акции 21 апреля

В Москве сотрудники полиции задержали корреспондента телеканала «Дождь» Алексея Коростелева за участие в несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 21 апреля, сообщается на сайте телеканала.
Коммерсантъ01:43

Выставка «Под маской Венеции» в «Царицыно» представит предметы быта итальянцев XVIII века

Артефакты, связанные с венецианской историей и культурой, предметы быта жителей разных сословий города в XVIII веке, покажут на выставке "Под маской Венеции", которая открывается во вторник в столичном музее-заповеднике "Царицыно".
ТАСС18:34

Прокуратура Москвы попросила суд приостановить деятельность ФБК и ФЗПГ

Прокуратура Москвы сообщила, что приостановила деятельность организации «Штабы Навального» и направила в суд заявление с требованием о приостановке деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* и Фонда защиты прав граждан** (ФЗПГ).
RT на русскомвчера в 11:21

В Госдепе назвали минские соглашения основой для урегулирования конфликта на Украине

Зеленский заявил в опубликованном в понедельник интервью газете Financial Times, что считает необходимым внести изменения в минские соглашения и увеличить число участников переговоров в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция), добавив к ним США, Великобританию и Канаду.
ТАСС19:03