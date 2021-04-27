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Экономика

Доля российского экспорта в долларах впервые упала ниже 50%

Доля доллара в экспортных расчётах России в четвёртом квартале 2020 года впервые упала ниже 50%. Об этом сообщает Bloomberg.В источнике
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Bloomberg: доля российского экспорта в долларах опустилась до минимума

РИА Новости02:36

В 2020 году доля внешнеторговых платежей из Китая в Россию в евро выросла в 1,4 раза

Финмаркет01:15

Россия начала отказываться от доллара

Lenta.ru01:41

Доля российского экспорта в долларах упала ниже 50 процентов

Российская газета02:21

Доля российского экспорта в долларах упала ниже 50%

BFM.ru17:11

Доля доллара в расчетах за российский экспорт впервые упала ниже 50%

Forbesвчера в 14:08

Доллар не считает Россию «тихой гаванью»

Свободная Прессавчера в 07:09
Интересное

В Госдепе назвали минские соглашения основой для урегулирования конфликта на Украине

Зеленский заявил в опубликованном в понедельник интервью газете Financial Times, что считает необходимым внести изменения в минские соглашения и увеличить число участников переговоров в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция), добавив к ним США, Великобританию и Канаду.
ТАСС19:03

МИД России предупредил Украину о возможности дополнительных мер

«Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольств, генеральных консульств и консульств в России», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
RT на русскомвчера в 10:30

«Лидс» провел переговоры с агентом Кварацхелии

Нападающий «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в АПЛ.По информации английского издания FootballFancast, в услугах грузинского вингера заинтересован «Лидс», представители которого уже провели переговоры с агентом Кварацхелии.
Metaratings01:28

В Чехии взорван склад боеприпасов, предназначавшийся для поставок ВСУ

В результате взрывов на складах боеприпасов на территории Чехии в 2014 году было уничтожено вооружение и боеприпасы, предназначавшиеся для поставок Вооружённым силам Украины для ведения боевых действий в Донбассе.
Avia.pro17:20

Метеорит, упавший в 2018 году в Ботсване, оказался частью астероида Веста

Исследователи выяснили, что метеорит 2018 LA, три года назад упавший на территорию Ботсваны, является осколком астероида Веста – второго по величине малого небесного тела в Солнечной системе, сообщается в научном журнале Meteoritics and Planetary Science.
TV BRICSвчера в 11:00