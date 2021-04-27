Зеленский заявил в опубликованном в понедельник интервью газете Financial Times, что считает необходимым внести изменения в минские соглашения и увеличить число участников переговоров в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция), добавив к ним США, Великобританию и Канаду.
«Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольств, генеральных консульств и консульств в России», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Нападающий «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в АПЛ.По информации английского издания FootballFancast, в услугах грузинского вингера заинтересован «Лидс», представители которого уже провели переговоры с агентом Кварацхелии.
В результате взрывов на складах боеприпасов на территории Чехии в 2014 году было уничтожено вооружение и боеприпасы, предназначавшиеся для поставок Вооружённым силам Украины для ведения боевых действий в Донбассе.
Исследователи выяснили, что метеорит 2018 LA, три года назад упавший на территорию Ботсваны, является осколком астероида Веста – второго по величине малого небесного тела в Солнечной системе, сообщается в научном журнале Meteoritics and Planetary Science.