МИД России предупредил Украину о возможности дополнительных мер

«Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольств, генеральных консульств и консульств в России», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.