Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПольша намерена сделать США основным поставщиком газа в страну

Польша рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский.
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Доля российского газа в импорте Польши выросла в I квартале

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Польша намерена заменить российский газ американским

Комсомольская правдавчера в 16:45

Обзор западных СМИ: Сколько стоит нелюбовь к России и почему не надо сбрасывать памятники

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Lenta.ruвчера в 08:32

Польша намерена получать основной объем газа из США

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Польская PGNIG рассчитывает в будущем получать основной объем газа из США

ПРАЙМвчера в 04:47

Польша планирует заменить российский газ американским

Газета.Ruвчера в 12:06
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Происшествия

Адвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

Известия 04:57
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Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
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Политика

Путин выступит с телеобращением

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
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Экономика

Средняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей

Средняя зарплата в России по прогнозам вырастет за 3 года на 10 тысяч рублей — с ожидаемых 47,531 тысячи рубля в 2020 году до 57,675 тысячи рублей в 2023 году, сообщается в проекте бюджета Фонда социального страхования на ближайшие три года.
Вести.Ru 05:10
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал развод Харламова и Асмус

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о разводе резидента Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
Известия вчера в 20:42
Общество

В Югре продлили режим самоизоляции

"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:53
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Политика

Путин прокомментировал выход республик из состава СССР

Президент России Владимир Путин прокомментировал выход республик из состава Советского Союза.
Sputnik Таджикистан 21 июня в 08:52
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Происшествия

В Управление лесами Алтайского края пришли с обысками

Интерфакс вчера в 01:25
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Космос

Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца

TV BRICS 21 июня в 06:28
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Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
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Армия и оружие

На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» допустил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске.
Lenta.ru 20 июня в 23:22
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Политика

Осуждённый за шпионаж Пол Уилан отказался от обжалования приговора

Осуждённый за шпионаж Пол Уилан написал письменный отказ от обжалования своего приговора.
RT на русском 04:32
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Культура

Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу

Экспресс газета 05:21
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Футбол

Киевское «Динамо» победило «Колос», арбитр назначил 4 пенальти за матч

Киевское «Динамо» переиграло «Колос» в 27-м туре чемпионата Украины.
Матч ТВ вчера в 14:51
Политика

Болтон: Обама был готов согласиться с присоединением Крыма к России

Бывший советник Дональда Трампа по вопрсам национальной безопасности Джон Болтон в своей книге рассказал, что бывший глава Белого дома Барак Обама был готов согласиться с присоединением Крыма к России.
Свободная Пресса 05:12
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Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
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Здоровье

Коронавирус провел подкат под украинский футбол

Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ вчера в 08:42
Общество

BCG: Москва справилась с пандемией эффективней других мегаполисов

Международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG) распространила исследование "Москва и другие мегаполисы и страны в борьбе с пандемией", в котором привела данные о том, что российская столица справилась с коронавирусом эффективнее других мегаполисов мира.
Московский Комсомолец 05:14
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Происшествия

Директор театра Виктюка назвал чушью обвинение в изнасиловании

Директор театра Виктюка Валерий Райков назвал чушью обвинение в изнасиловании со стороны секретаря этого же театра.
Газета.Ru 04:37
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Общество

Плющенко объяснил поддержку Путина со своей стороны

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, почему выступает за поправки в Конституцию России и поддерживает действующего главу государства Владимира Путина.
ProstoProSport 05:40
Общество

В Кызыле из-за эпидемии остановили весь общественный транспорт

Кызыл, 23 июня 2020, 08:35 — REGNUM В столице Тувы Кызыле с 23 июня временно приостановил работу общественный транспорт.
REGNUM 01:35
Происшествия

В Липецкой области умер двенадцатый пациент с коронавирусом

Мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал двенадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона.
РИА Новости 20 июня в 08:14
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Наука

В РФ приступили к созданию сверхзвукового гражданского самолета

По данным информационного портала «Росинформбюро», российские эксперты приступили к разработке и созданию сверхзвукового гражданского самолета.
NewInform вчера в 13:55
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Кино

Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

ГЛАС.RU вчера в 08:36
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Происшествия

Вспышка коронавируса произошла в томском пансионате

В пансионате проживали 78 человек.
Тайга.инфо 04:54
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной рассказал, что они расстались

Фотограф Дмитрий Исхаков, супруг 33-летней российской певицы, актрисы и модели Полины Гагариной подтвердил, что они расстались.
Российская газета вчера в 11:16
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Общество

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
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Общество

Салют в день парада Победы в Москве начнут на час позже

«24 июня впервые в истории салют начнется на час позже», — сказали в пресс-службе. Такое решение там объяснили длинным световым днем.
РБК 04:07
Политика

Лукашенко попросил оппозицию не называть его «Вусаты таракан»

Life.ru вчера в 18:43
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Общество

ЦИК назвал число проголосовавших по Конституции досрочно россиян

Более 67 тыс. россиян, находящихся в труднодоступных местах, досрочно проголосовали по поправкам в Конституцию.
РБК 05:29
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