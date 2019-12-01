По данным Центробанка, в 2018 году доля россиян, размещающих вклады в кредитных организациях, упала до 35,4% (снижение на 3,4%). Как пишет РБК, регулятор объясняет тенденцию снижением доходов населения.

Из-за низких доходов стало меньше россиян с банковскими вкладами

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