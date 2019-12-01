Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецИз-за низких доходов стало меньше россиян с банковскими вкладами

По данным Центробанка, в 2018 году доля россиян, размещающих вклады в кредитных организациях, упала до 35,4% (снижение на 3,4%). Как пишет РБК, регулятор объясняет тенденцию снижением доходов населения.
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Доля россиян с банковскими вкладами упала из-за низких доходов

РБК06:21

Из-за низких доходов стало меньше россиян с банковскими вкладами

Московский Комсомолец07:44

Просто денег нет. В России стали меньше откладывать на «черный день»

Красная весна07:42

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Радио Комсомольская правда07:27
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В честь Рождества, которое сегодня отмечается в Великобритании, внук королевы принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон опубликовали необычное фото своих детей.
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Авторы «Союза спасения» отказались давать оценку восстанию декабристов

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Политика

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан.
Газета.Ru 06:49
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Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
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Транспорт

Первый поезд из Петербурга в Крым прибыл в Севастополь

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Обязанности Василия Поздышева перераспределят между первыми зампредами Банк России определился с кадровыми изменениями в связи с уходом зампреда ЦБ Василия Поздышева из центрального аппарата регулятора.
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Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
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Финансы

Доходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%

Интерес людей с накоплениями в районе 1-2 млн руб. будет смещаться от простых банковских вкладов в сторону инвестиционных продуктов, отметил глава банка.
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Трамп прокомментировал свое участие в фильме «Один дома–2»

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Курганский прокурор раскритиковал бюджет города на 2020 год

Прокурор Кургана Вадим Суровцев раскритиковал бюджет Кургана на 2020 год.
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Трамп и Си Цзиньпин лично подпишут торговую сделку США и Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что «первая фаза» торгового соглашения будет подписана лично им и главой КНР Си Цзиньпином на специальной церемонии, 24 декабря передает агентство Reuters.
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Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
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Поезд Петербург—Севастополь возбудил в Украине уголовное дело

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В Кремле ответили на вопрос о призыве в армию сотрудника ФБК

В Кремле не комментирует законность призыва в армию сотрудника так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова.
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Армия и оружие

Китай испытал способную достать до США ракету

Подводная лодка ВМФ Народно-освободительной армии Китая провела испытание баллистической ракеты, которая способна достать до любой точки на территории США.
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