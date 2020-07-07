Общество
Вести.RuДоля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей выросла до 45 процентов
Доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысячи рублей выросла с 38,1% до 44,6% за период пандемии, согласно данным опроса СК "Росгосстрах жизнь" и НТЦ "Перспектива". В целом среднемесячный доход более 70% россиян не превышает 25 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Наибольшее число россиян, согласно опросу, живут на доход от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в месяц. Доля этой доходной группы за время пандемического кризиса выросла с 31,2% в феврале до 36,5% в июне.РБКвчера в 23:42
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Общество
Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене
В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
РИА Новости 03:46
Политика
Хинштейн прокомментировал высказывание Навального о евреях
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, журналист и общественный деятель Александр Хинштейн прокомментировал RT обнаруженную старую запись Алексея Навального в «Живом журнале».
RT на русском 04:01
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Здоровье
Почти половина российских врачей считает статистику по коронавирусу заниженной
Не доверяют официальной статистике по коронавирусу около 60% российских врачей, следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра» в рамках исследовательского конкурса ESOMAR Got Talent.
Коммерсантъ 02:21
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана отца Сергия за распространение фейков
Суд в Верхней Пышме Свердловской области оштрафовал на 90 тысяч рублей лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) за распространение недостоверной информации.
РИА Новости 04:10
Политика
Посольство РФ: Москва может ответить на введенные Лондоном санкции
Представитель посольства России в Великобритании прокомментировал санкции, введенные Лондоном в отношении 25 россиян в рамках так называемого "дела Магнитского".
Московский Комсомолец вчера в 19:27
Здоровье
В Минздраве РТ рассказали об успехах лечения Covid-19 новым препаратом
В Татарстане новый препарат для лечения коронавирусной инфекции «Авифавир» показал высокую эффективность.
Татар-информ вчера в 05:56
Энергетика
Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже
Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11% и 7% от уровня производства соответственно.
РБК 04:41
Происшествия
В Атланте протестующие против расизма убили чернокожую девочку
Московский Комсомолец вчера в 09:40
Общество
На уральском прииске нашли коллекционные изумруды общей массой 4,8 кг
Четыре коллекционных изумруда общей массой 4,8 килограмма добыли на Мариинском прииске в Свердловской области.
Российская газета 02:24
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
CT news вчера в 15:46
Армия и оружие
В России увеличили дальность поражения электромагнитных пушек до 10 км
Online47.ru 04 июля в 21:58
Общество
Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
Известия вчера в 20:14
Общество
Онищенко заявил о возвращении коронавируса осенью
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус вернется осенью.
Газета.Ru 03:53
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Здоровье
Глава и трое сотрудников минздрава Кузбасса заразились коронавирусом
Как сообщили "РГ" в пресс-службе министерства, сотрудники последнего находятся в зоне риска заражения COVID-19, поскольку контактируют с большим количеством работников медицинских организаций Кузбасса, в том числе совершая рабочие поездки в больницы.
Российская газета 04:08
Политика
В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ
RT на русском вчера в 20:59
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Политика
В России сообщили о тайных переговорах с другими странами по делу MH17
Россия ведет тайные переговоры со странами, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 05:17
Финансы
Курс евро превысил 81 рубль впервые с 6 мая
Курс евро в понедельник впервые с 6 мая превысил отметку в 81 рубль, курс доллара впервые с 22 мая вырос выше 72 рублей.
Российская газета вчера в 05:53
Политика
Патрушев отверг обвинения в связи России с талибами
Сообщения о сговоре Москвы с движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) не имеют под собой никаких оснований, заявил 7 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».
Известия 04:05
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Религия
Митрополит Кирилл направил открытое письмо отцу Сергию
Областная газета вчера в 06:01
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru 05 июля в 04:00
Авто
Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику
Бюджетный кросс Hyundai Venue обзавелся "умной" КПП, сочетающей свойства классических "механики" и "автомата".
Letnews.ru 02:18