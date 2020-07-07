Наибольшее число россиян, согласно опросу, живут на доход от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в месяц. Доля этой доходной группы за время пандемического кризиса выросла с 31,2% в феврале до 36,5% в июне.

с чего всё началось

Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК "Росгосстрах жизнь" и научно-технического центра "Перспектива", опубликованные 7 июля РБК.

Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%

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