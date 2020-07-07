Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъДоля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%

За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
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с чего всё началось

Каждый пятый в России заявил о значительном падении дохода из-за пандемии

Наибольшее число россиян, согласно опросу, живут на доход от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в месяц. Доля этой доходной группы за время пандемического кризиса выросла с 31,2% в феврале до 36,5% в июне.
РБКвчера в 23:42

Подробнее о событии

Каждый пятый россиянин заявил о значительном падении дохода из-за пандемии

ПРАЙМ01:54

Исследование: почти 45% россиян стали жить на доходы ниже ₽15 тыс. из-за пандемии

Znak.com01:41

Каждый пятый в России заявил о значительном падении дохода из-за пандемии

РБКвчера в 23:42

За время пандемии доля россиян с доходами ниже 15 тысяч рублей в месяц увеличилась до 45%

Эхо Москвы01:39

Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%

Коммерсантъ01:11

Опрос: У каждого пятого в России сильно упал доход, каждый 10-й и вовсе потерял работу

Росбалт00:39

Почти 45% россиян живут на доходы ниже 15 тыс. рублей

LentaChel.ru01:41
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Армия и оружие

Forbes: Украина готовит ловушку российским кораблям в Черном море

Piter.tv 00:44
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Политика

В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok

Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
REGNUM 01:13
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Шоу-бизнес

Актер из «Папиных дочек» упал с высоты 12 метров во время съемок Твери

Российская газета вчера в 12:25
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Происшествия

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 05 июля в 17:33
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Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС вчера в 04:42
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Шоу-бизнес

Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович

ВладТайм вчера в 13:15
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Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news вчера в 15:00
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Общество

Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам

«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ вчера в 02:43
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Армия и оружие

Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
REGNUM вчера в 21:31
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета вчера в 01:09
21
Армия и оружие

В Польше рассказали об уникальном российском оружии, способном уничтожать даже спутники

Польское издание Interia опубликовало материал о новом российском оружии ПВО С-500 «Прометей».
Южный Федеральный вчера в 21:27
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Здоровье

Глава Минздрава Кемеровской области заразился коронавирусом

В пресс-службе объяснили, что ввиду того, что сотрудники Минздрава по роду службы контактируют с большим числом медработников, совершая также поездки в больницы области, они являются группой риска по заражению SARS-CoV-2.
REGNUM 01:06
5
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
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Шоу-бизнес

Анна Хилькевич поиздевалась над собственным нарядом

Bimru.ru вчера в 08:46
1
Политика

В КНДР вновь заявили об отказе от переговоров с США

Пхеньян, 7 июля 2020, 05:51 — REGNUM Северокорейские власти не собираются участвовать в переговорах с США, заявил представитель МИД КНДР Квон Чон Гын, 7 июля сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
REGNUM вчера в 22:51
25
Политика

Лукашенко пришел на интервью без обуви

РИА Новости вчера в 16:05
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Экономика

«Дом.РФ» выкупит у пермских застройщиков квартир на 587 млн рублей

На покупку строящегося жилья в рамках поддержки строительной отрасли в Пермском крае «Дом.РФ» планирует выделить 587 млн руб.
РБК Пермский край 01:37
Здоровье

Чем опасна худоба и как толстеть правильно? Отвечают врачи

Чем опасен недостаток веса Самое очевидное в излишней худобе — недостаток питательных веществ, за которым тянется целая вереница возможных последствий, вплоть до летального исхода.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Экономика

Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
252
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области

Три человека погибли при столкновении легкового авто Honda с грузовиком Volvo в городе Павлове Нижегородской области, сообщили 7 июля в региональном главке МЧС.
Известия вчера в 23:52
4
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
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Футбол

СМИ: «Спартак» не намерен увольнять Тедеско

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» не рассматривает возможность увольнения немецкого специалиста Доменико Тедеско с должности главного тренера команды.
RT на русском вчера в 06:35
Футбол

ЦСКА может приобрести форварда «Сан-Лоренсо» за € 8 млн

«Армейцы» готовы приобрести права на форварда за € 8 млн и уже сделали предложение.
Чемпионат вчера в 11:31
Кино

Крис Хемсворт рассказал о работе над ролью в байопике о Халке Хогане

РИА Новости вчера в 23:26
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Авто

Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross

Концерн Toyota готовит к дебюту новый небольшой кроссовер Toyota Corolla Cross.
Новые автомобили вчера в 23:15
Происшествия

В Красноярском крае выявили вербовщика в ряды террористов в Сирии

Сотрудники правоохранительных органов выявили в Красноярском крае сторонника радикального ислама, подозреваемого в террористической деятельности.
ТАСС 01:30
1
Общество

Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 454 тыс. человек

В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе за последние сутки 3579 человек.
Известия вчера в 03:31
1,1K
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Газета.Ru вчера в 11:30
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