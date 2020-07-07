Наибольшее число россиян, согласно опросу, живут на доход от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в месяц. Доля этой доходной группы за время пандемического кризиса выросла с 31,2% в феврале до 36,5% в июне.

с чего всё началось

За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.

Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%

Футбол Моуринью прокомментировал стычку Льориса и Сона Льорис и Сон вступили в перепалку в перерыве поединка 33-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:0), одноклубники сразу же разняли своих партнеров.

Происшествия Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области Три человека погибли при столкновении легкового авто Honda с грузовиком Volvo в городе Павлове Нижегородской области, сообщили 7 июля в региональном главке МЧС. 3

Политика Украина сделала неожиданное заявление по паспортам РФ на Донбассе Киевские власти считают большинство людей, которые, проживая в Крыму или на Донбассе, получили российские паспорта, заложниками.

Армия и оружие Два авианосца США провели учения в Южно-Китайском море Тихоокеанское командование ВВС США сообщило о проведенных в Южно-Китайском море учениях с участием авианосцев Nimitz и Ronald Reagan, а также стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress. 38

Космос Испытания космического аппарата «Луна-25» завершат летом 2021 года Космический аппарат «Луна-25», который должен быть отправлен на орбиту в следующем году, будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года. 41

Общество В районах Саратовской области ввели режим ЧС из-за гибели урожая В связи с повреждением и гибелью посевов в результате природных явлений, власти даже решили ввести режим чрезвычайно ситуации в ряде районов региона.

Футбол Время начала матчей «Оренбурга» с ЦСКА и «Ростовом» перенесено В 27-м туре команда встретится с ЦСКА, в 28-м — с «Ростовом». Обе игры начнутся позже, чем было запланировано.

Экономика Основной поставщик труб для «Газпрома» стал претендентом на ЧТПЗ ЧТПЗ в первом квартале этого года снизила отгрузки труб на 15% в основном из-за сокращения поставок ТБД — как на внутренний рынок в связи с завершением крупных проектов "Газпрома" по строительству магистральных газопроводов, так и в дальнее зарубежье вследствие завершения инфраструктурных проектов Европейского союза по транспортировке газа, сообщала компания. 44

Экономика Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо. 278

Общество Стирать с карт мертвые села на Сахалине будут с участием мэров В советское время Сахалин активно застраивали — рабочие поселки разной степени благоустроенности появлялись у шахт, портпунктов, свои городки строили леспромхозы.

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 845

Здоровье Стоматологи описали поражение полости рта коронавирусом Стоматологи из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета обнаружили, что коронавирус может поражать ротовую полость инфицированных. 5

Политика В кабмине поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий послам и постоянным представителям РФ в международных организациях иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом. 17

Политика МИД РФ: Россия утратила доверие к США Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов». 211

Происшествия Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении Тверской районный суд Москвы арестовал до 16 августа замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, передает корреспондент РБК. 197