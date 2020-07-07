Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъДоля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%

За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
Читать в источнике
Комментировать432
с чего всё началось

Каждый пятый в России заявил о значительном падении дохода из-за пандемии

Наибольшее число россиян, согласно опросу, живут на доход от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в месяц. Доля этой доходной группы за время пандемического кризиса выросла с 31,2% в феврале до 36,5% в июне.
РБКвчера в 23:42

Подробнее о событии

Каждый пятый россиянин стал жить хуже из-за пандемии

Телеканал 360°02:16

Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%

Коммерсантъ01:11

Исследование: почти 45% россиян стали жить на доходы ниже ₽15 тыс. из-за пандемии

Znak.com01:41

За время пандемии доля россиян с доходами ниже 15 тысяч рублей в месяц увеличилась до 45%

Эхо Москвы01:39

Почти 45% россиян выживают на 15 тысяч в месяц

URA.Ru02:12

Опрос: У каждого пятого в России сильно упал доход, каждый 10-й и вовсе потерял работу

Росбалт00:39

Каждый пятый в России заявил о значительном падении дохода из-за пандемии

РБКвчера в 23:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 02:24, Ашберн
Авто

Mercedes S-class нового поколения получит версию MBUX

Car.ru вчера в 08:29
Футбол

Моуринью прокомментировал стычку Льориса и Сона

Льорис и Сон вступили в перепалку в перерыве поединка 33-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:0), одноклубники сразу же разняли своих партнеров.
Евро-футбол.ру 01:19
Политика

Лукашенко пришел на интервью без обуви

РИА Новости вчера в 16:05
22
Финансы

Правительство не одобрило проект о повышении суммы вкладов, с которых будет взиматься налог

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект ЛДПР, предлагающий увеличить с 1 до 5 млн рублей сумму вкладов, с которых будет взиматься налог.
Газета.Ru 01:59
1
Общество

Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации

Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
936
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
2,6K
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
5
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области

Три человека погибли при столкновении легкового авто Honda с грузовиком Volvo в городе Павлове Нижегородской области, сообщили 7 июля в региональном главке МЧС.
Известия вчера в 23:52
3
Шоу-бизнес

Сергей Жуков рассказал, как фанатка подарила ему отравленные пирожные

Uznayvse.ru вчера в 07:16
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
264
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
733
Политика

Украина сделала неожиданное заявление по паспортам РФ на Донбассе

Киевские власти считают большинство людей, которые, проживая в Крыму или на Донбассе, получили российские паспорта, заложниками.
Rusvesna.su 02:00
Армия и оружие

Два авианосца США провели учения в Южно-Китайском море

Тихоокеанское командование ВВС США сообщило о проведенных в Южно-Китайском море учениях с участием авианосцев Nimitz и Ronald Reagan, а также стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress.
Военное дело вчера в 11:12
38
Космос

Испытания космического аппарата «Луна-25» завершат летом 2021 года

Космический аппарат «Луна-25», который должен быть отправлен на орбиту в следующем году, будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года.
Военное дело вчера в 06:14
41
Культура

Скончался после перелома бедра итальянский композитор Эннио Морриконе

Evo-rus.com 02:14
595
Общество

В районах Саратовской области ввели режим ЧС из-за гибели урожая

В связи с повреждением и гибелью посевов в результате природных явлений, власти даже решили ввести режим чрезвычайно ситуации в ряде районов региона.
Московский Комсомолец 02:03
Футбол

Время начала матчей «Оренбурга» с ЦСКА и «Ростовом» перенесено

В 27-м туре команда встретится с ЦСКА, в 28-м — с «Ростовом». Обе игры начнутся позже, чем было запланировано.
Нева Спорт вчера в 07:57
Экономика

Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
73
Экономика

Основной поставщик труб для «Газпрома» стал претендентом на ЧТПЗ

ЧТПЗ в первом квартале этого года снизила отгрузки труб на 15% в основном из-за сокращения поставок ТБД — как на внутренний рынок в связи с завершением крупных проектов "Газпрома" по строительству магистральных газопроводов, так и в дальнее зарубежье вследствие завершения инфраструктурных проектов Европейского союза по транспортировке газа, сообщала компания.
РБК 02:00
44
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news вчера в 16:12
29
Экономика

Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
278
Общество

Стирать с карт мертвые села на Сахалине будут с участием мэров

В советское время Сахалин активно застраивали — рабочие поселки разной степени благоустроенности появлялись у шахт, портпунктов, свои городки строили леспромхозы.
Сахалин.Инфо 02:09
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
845
Общество

В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников

Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM вчера в 04:36
28
Здоровье

Стоматологи описали поражение полости рта коронавирусом

Стоматологи из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета обнаружили, что коронавирус может поражать ротовую полость инфицированных.
ТК Звезда 00:54
5
Политика

В кабмине поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий послам и постоянным представителям РФ в международных организациях иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом.
ТАСС 01:09
17
Политика

МИД РФ: Россия утратила доверие к США

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов».
REGNUM 01:53
211
Авто

Названы причины быстрого износа двигателей в РФ

Лезги газет 02:16
20
Происшествия

Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении

Тверской районный суд Москвы арестовал до 16 августа замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 11:19
197
Общество

15 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии за сутки

По данным оперативного штаба, в числе новых подтвержденных случаев коронавируса 10 выявлены в Петрозаводске, два – в Медвежьегорске, один – в поселке Мелиоративный Прионежского района, один – в Суоярви и один – в деревне Восточное Кончезеро Кондопожского района.
Karelia.news 05 июля в 06:13
50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное