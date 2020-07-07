Коронавирус
КоммерсантъДоля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%
За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
Читать в источнике
Оценить482
с чего всё началось
Наибольшее число россиян, согласно опросу, живут на доход от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в месяц. Доля этой доходной группы за время пандемического кризиса выросла с 31,2% в феврале до 36,5% в июне.РБКвчера в 23:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 02:24, Ашберн
Авто
Mercedes S-class нового поколения получит версию MBUX
Car.ru вчера в 08:29
Футбол
Моуринью прокомментировал стычку Льориса и Сона
Льорис и Сон вступили в перепалку в перерыве поединка 33-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:0), одноклубники сразу же разняли своих партнеров.
Евро-футбол.ру 01:19
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
РИА Новости вчера в 16:05
Финансы
Правительство не одобрило проект о повышении суммы вкладов, с которых будет взиматься налог
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект ЛДПР, предлагающий увеличить с 1 до 5 млн рублей сумму вкладов, с которых будет взиматься налог.
Газета.Ru 01:59
Общество
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации
Минкомсвязь подготовила проект приказа о системе отслеживания потенциально зараженных коронавирусом по их геолокации.
Российская газета вчера в 14:33
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области
Три человека погибли при столкновении легкового авто Honda с грузовиком Volvo в городе Павлове Нижегородской области, сообщили 7 июля в региональном главке МЧС.
Известия вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Сергей Жуков рассказал, как фанатка подарила ему отравленные пирожные
Uznayvse.ru вчера в 07:16
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Политика
Украина сделала неожиданное заявление по паспортам РФ на Донбассе
Киевские власти считают большинство людей, которые, проживая в Крыму или на Донбассе, получили российские паспорта, заложниками.
Rusvesna.su 02:00
Армия и оружие
Два авианосца США провели учения в Южно-Китайском море
Тихоокеанское командование ВВС США сообщило о проведенных в Южно-Китайском море учениях с участием авианосцев Nimitz и Ronald Reagan, а также стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress.
Военное дело вчера в 11:12
Космос
Испытания космического аппарата «Луна-25» завершат летом 2021 года
Космический аппарат «Луна-25», который должен быть отправлен на орбиту в следующем году, будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года.
Военное дело вчера в 06:14
Общество
В районах Саратовской области ввели режим ЧС из-за гибели урожая
В связи с повреждением и гибелью посевов в результате природных явлений, власти даже решили ввести режим чрезвычайно ситуации в ряде районов региона.
Московский Комсомолец 02:03
Футбол
Время начала матчей «Оренбурга» с ЦСКА и «Ростовом» перенесено
В 27-м туре команда встретится с ЦСКА, в 28-м — с «Ростовом». Обе игры начнутся позже, чем было запланировано.
Нева Спорт вчера в 07:57
Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
Экономика
Основной поставщик труб для «Газпрома» стал претендентом на ЧТПЗ
ЧТПЗ в первом квартале этого года снизила отгрузки труб на 15% в основном из-за сокращения поставок ТБД — как на внутренний рынок в связи с завершением крупных проектов "Газпрома" по строительству магистральных газопроводов, так и в дальнее зарубежье вследствие завершения инфраструктурных проектов Европейского союза по транспортировке газа, сообщала компания.
РБК 02:00
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news вчера в 16:12
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
Общество
Стирать с карт мертвые села на Сахалине будут с участием мэров
В советское время Сахалин активно застраивали — рабочие поселки разной степени благоустроенности появлялись у шахт, портпунктов, свои городки строили леспромхозы.
Сахалин.Инфо 02:09
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Общество
В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников
Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM вчера в 04:36
Здоровье
Стоматологи описали поражение полости рта коронавирусом
Стоматологи из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета обнаружили, что коронавирус может поражать ротовую полость инфицированных.
ТК Звезда 00:54
Политика
В кабмине поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий послам и постоянным представителям РФ в международных организациях иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом.
ТАСС 01:09
Политика
МИД РФ: Россия утратила доверие к США
Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов».
REGNUM 01:53
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Лезги газет 02:16
Происшествия
Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении
Тверской районный суд Москвы арестовал до 16 августа замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 11:19
Общество
15 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии за сутки
По данным оперативного штаба, в числе новых подтвержденных случаев коронавируса 10 выявлены в Петрозаводске, два – в Медвежьегорске, один – в поселке Мелиоративный Прионежского района, один – в Суоярви и один – в деревне Восточное Кончезеро Кондопожского района.
Karelia.news 05 июля в 06:13