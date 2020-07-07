Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъДоля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%

За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
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Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%

Коммерсантъ01:11

Живут меньше чем на 5 тысяч в месяц. За время пандемии в России увеличилась доля крайне бедного населения

ТюменьPRO01:08

Каждый пятый в России заявил о значительном падении дохода из-за пандемии

РБКвчера в 23:42

Опрос: У каждого пятого в России сильно упал доход, каждый 10-й и вовсе потерял работу

Росбалт00:39
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Армия и оружие

Украина первая после США получит патрульные катера Mark VI

Военное дело 00:00
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 7 июля.
RT на русском 01:23
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Происшествия

Троих сотрудников угрозыска в Бурятии обвинили в пытках подростка

Улан-Удэ, 7 июля 2020, 07:43 — REGNUM Троим сотрудникам отделения уголовного розыска в Октябрьском районе Улан-Удэ предъявили обвинение в пытках 17-летнего подростка.
REGNUM 00:43
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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Футбол

«Тоттенхэм» с помощью автогола победил «Эвертон» в матче АПЛ

В Лондоне состоялся матч 33-го тура АПЛ. «Тоттенхэм Хотспур» с минимальным счетом обыграл «Эвертон».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:09
Происшествия

В Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом

Новосибирск, 6 июля 2020, 08:10 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом, 74 пациентов за это время выздоровели.
REGNUM вчера в 01:10
Политика

В Киеве допустили возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ

Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
RT на русском вчера в 20:59
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Политика

Трамп назвал политическим нежелание демократов открывать школы

Президент США Дональд Трамп заявил, что нежелание со стороны Демократической партии и бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена открыть образовательные учреждения осенью обусловлено политическими причинами, а не стремлением обезопасить граждан в условиях пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:40
Общество

В Самаре могут ужесточить ограничения из-за коронавируса

По 4 пациента зарегистрировали в Новокуйбышевске и Ставропольском районе.
Терра 01:08
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Общество

Минтруд назвал четыре региона России с самыми высокими пенсиями

Самые большие пенсии в России получают жители Чукотского и Ненецкого автономных округов. Об этом сообщили в Минтруде РФ.
Экономика сегодня вчера в 16:56
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Общество

США потребовали от обучающихся онлайн иностранцев покинуть страну

Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате.
РБК вчера в 21:45
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Шоу-бизнес

Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович

ВладТайм вчера в 13:15
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
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Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Журналисты утверждают, что Сакович решил оставить супругу из-за актрисы театра Константина Богомолова.
CT news вчера в 16:12
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
5
Общество

Главу избирательного участка в Москве уволили после вброса бюллетеней

РБК вчера в 15:05
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Общество

Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения

«В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.
RT на русском вчера в 09:46
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Армия и оружие

Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
REGNUM вчера в 21:31
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Здоровье

Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19

Добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19 в Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо.
РБК вчера в 22:04
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Здоровье

Витамин D снижает риск развития болезней сердца

По словам ученых, прямой взаимосвязи между количеством потребляемого витамина D и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний нет, но некоторая связь подтверждается.
Evo-rus.com 01:25
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Происшествия

Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости вчера в 14:48
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Происшествия

Суд в Москве арестовал замглавы Минобрнауки Лукашевич

Статс-секретарь - замруководителя Министерства науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич, подозреваемая в хищении более 50 млн рублей, пробудет в СИЗО до 16 августа – такое решение принял Тверской районный суд Москвы в понедельник, 6 июля, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:07
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Общество

Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам

В пресс-службе Nord Stream 2 AG указали, что судно с якорным позиционированием успешно применялось при строительстве датского участка эксплуатируемого газопровода «Северный поток», а также при строительстве участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии.
РБК вчера в 06:26
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Гаджеты

За последние два года меньше всего подешевел iPhone XR

Специалисты подсчитали, что меньше всего за последние 2 года скинул в цене смартфон iPhone XR.
Evo-rus.com 04 июля в 05:20
6
Общество

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

BFM.ru вчера в 11:19
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Экономика

В США компания Dominion Energy продаст активы на $10 млрд

Американская компания Dominion Energy отказывается от планов строительства газопровода в США и продает свои активы почти на $10 млрд инвестиционному фонду Berkshire Hathaway предпринимателя Уоррена Баффета.
ТАСС 05 июля в 18:40
Экономика

Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
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Авто

Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире

По информации издания, на сей раз инженеры дикого запада создали самый мощный внедорожник в мире Dodge Durango SRT Hellcat со 720 лошадиными силами под капотом.
Лезги газет вчера в 01:57
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
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Единоборства

Порье хочет во второй раз провести бой с Хабибом Нурмагомедовым

Metaratings вчера в 14:55
Как работают Яндекс.Новости?
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