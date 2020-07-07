Коронавирус
КоммерсантъДоля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%
За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
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с чего всё началось
Наибольшее число россиян, согласно опросу, живут на доход от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в месяц. Доля этой доходной группы за время пандемического кризиса выросла с 31,2% в феврале до 36,5% в июне.РБКвчера в 23:42
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В Саратовской области выявили ещё 95 случаев заражения коронавирусом
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ЦСКА может приобрести форварда «Сан-Лоренсо» за € 8 млн
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Киев изучает возможность введения в Донбасс миротворцев ОБСЕ, заявил украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трёхсторонней контактной группе Алексей Резников.
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РБК 05 июля в 20:19
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Нижегородская область заняла 17 место в рейтинге субъектов РФ по материальному благополучию населения, подготовленном РИА «Новости».
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Певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном
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В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok
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Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
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