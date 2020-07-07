Общество
Вести.RuДоля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей выросла до 45 процентов
Доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысячи рублей выросла с 38,1% до 44,6% за период пандемии, согласно данным опроса СК "Росгосстрах жизнь" и НТЦ "Перспектива". В целом среднемесячный доход более 70% россиян не превышает 25 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Наибольшее число россиян, согласно опросу, живут на доход от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в месяц. Доля этой доходной группы за время пандемического кризиса выросла с 31,2% в феврале до 36,5% в июне.РБКвчера в 23:42
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Вести Подмосковья вчера в 05:48
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