Общество
ИзвестияДоля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%
Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК "Росгосстрах жизнь" и научно-технического центра "Перспектива", опубликованные 7 июля РБК.
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с чего всё началось
Наибольшее число россиян, согласно опросу, живут на доход от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в месяц. Доля этой доходной группы за время пандемического кризиса выросла с 31,2% в феврале до 36,5% в июне.РБКвчера в 23:42
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СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети
По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
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Брэд Питт сыграет в боевике режиссера «Джона Уика» и «Дэдпула»
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Накопительные пенсии саратовцев повысятся на 9,1%
Сегодня в Саратове накопительную пенсию получает 786 человек, срочную пенсионную выплату участникам программы софинансирования пенсии получают 443 саратовца.
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Марсоход Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Красной планете
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о старте «летнего путешествия» марсохода Curiosity по Красной планете, сопроводив анонс публикацией новой панорамы с изображением скальной поверхности Greenheugh Pediment.
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Самуэль Жиго: Москва остаётся «красно-белой»
«Спартак» выиграл ЦСКА дважды за сезон, значит, Москва остаётся «красно-белой».
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Крис Хемсворт снимется в роли Халка Хогана в новом фильме Netflix
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MOS.news вчера в 15:00
Политика
ФСБ заподозрила Ивана Сафронова в передаче НАТО секретных сведений
ФСБ России подтвердила задержание советника гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова.
Коммерсантъ 04:49
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Ноутбуки Apple могут подешеветь с переходом на собственные процессоры
Apple для MacBook стартует в первой половине следующего года, а готовые решения на принципиально новой платформе появятся во второй половине.
iXBT.com 03:50
Происшествия
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В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
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Политика
В Госдепе допустили блокировку TikTok на территории США
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что в Вашингтоне серьезно обсуждают возможную блокировку на территории страны приложения TikTok.
РБК 01:36
Общество
Большинство жителей Волгоградской области высказались за возвращение к московскому времени
Более 65% жителей Волгоградской области высказались за возвращение региона к московскому времени в ходе опроса, который состоялся 1 июля.
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Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более миллиона просмотров за пять дней
Новый клип музыкального коллектива «Ленинград» на песню под названием «Фотосессия» за пять дней собрал более миллиона просмотров.
Мойка78 02:08
Общество
Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
Общество
Число погибших от коронавируса превысило 540 тысяч
Напомним, в России за предыдущие сутки было зафиксировано 6611 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах.
Свободная Пресса 03:25
Шоу-бизнес
Малышева объяснила вылет в Нью-Йорк
Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила, что вылетела в Нью-Йорк для того, чтобы встретиться с сыновьями, которые там живут.
Lenta.ru 04:18
Общество
В Нижнем Новгороде 3 489 человек сдают ЕГЭ по русскому языку
Почти 3,5 тысячи человек 6 июля сдают ЕГЭ по русскому языку в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба городской администрации.
АиФ Нижний Новгород вчера в 10:59
Шоу-бизнес
Прилучный опроверг слухи о романе с Мирославой Карпович
ВладТайм вчера в 13:15
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже
"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru вчера в 10:33
Общество
Онищенко заявил о возвращении коронавируса осенью
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус вернется осенью.
Газета.Ru 03:53
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
Кино
Фанат The Witcher показал, как выглядела бы взрослая Цири из сериала «Ведьмак»
Поклонник серии игр The Witcher и сериала «Ведьмак» показал, как может выглядеть взрослая Цири в шоу от Netflix.
CyberSport.ru вчера в 05:56
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В Алтайском крае за сутки выявили более ста заболевших COVID-19
РИА Новости 05 июля в 01:40
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Из-за бубонной чумы в Китае объявили третий уровень предупреждения
На севере Китая, в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия, объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения из-за выявления случая подозрения у пациента бубонной чумы.
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Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма
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В Google Play нашли 25 приложений, ворующих учетные записи Facebook
Специалисты из французской компании Evina назвали 25 Android-приложений, которые похищали персональные данные пользователей социальной сети Facebook.
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Моддер добавил в Dark Souls III автомат Калашникова
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CyberSport.ru вчера в 22:36
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Кевин Харт учится быть экшн-звездой в трейлере «Die Hart»
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