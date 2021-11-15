ИзвестияДоля россиян с зарплатой до 20 тыс. рублей с ипотекой выросла за два года на 50%Зарплата «типичного ипотечного заемщика» в России на текущий момент составила 60–100 тысяч рублей.ФАНЗа последние два года доля россиян с ипотекой, чья зарплата не превышает 20 тысяч рублей в месяц, выросла на 50 процентов.Lenta.ruБолее 80 процентов ипотечников с доходом до 40 тысяч рублей живут за пределами Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Lenta.ruСпустя три года после оформления ипотеки среднестатистический российский заемщик выплачивает 42% от суммы ссуды.РБКЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияФАНИнвест-ФорсайтПодробнее о событииЧисло россиян с ипотекой при зарплате до 20 000 рублей выросло в полтора разаВедомости06:50Доля россиян с зарплатой до 20 тыс. рублей с ипотекой выросла за два года на 50%Известия03:33«СберИндекс»: доля малообеспеченных россиян с ипотекой за два года выросла на 50 процентовLenta.ru01:19Доля малообеспеченных россиян с ипотекой за два года выросла на 50%Компания02:35«СберИндекс»: доля малообеспеченных россиян с ипотекой за два года выросла на 50%FBM.ru01:50Число малообеспеченных россиян с ипотекой выросло в 1,5 разаNews.ru03:11Сбербанк оценил запросы ипотечников с разными доходамиРБК23:00Показать ещёОценить67Поделиться