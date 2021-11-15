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Доля россиян с зарплатой до 20 тыс. рублей с ипотекой выросла за два года на 50%

Зарплата «типичного ипотечного заемщика» в России на текущий момент составила 60–100 тысяч рублей.
ФАН
За последние два года доля россиян с ипотекой, чья зарплата не превышает 20 тысяч рублей в месяц, выросла на 50 процентов.
Lenta.ru
Более 80 процентов ипотечников с доходом до 40 тысяч рублей живут за пределами Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Lenta.ru
Спустя три года после оформления ипотеки среднестатистический российский заемщик выплачивает 42% от суммы ссуды.
РБК

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