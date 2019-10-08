Финансы
РБКДоля рубля в иностранных активах банков выросла до пятилетнего рекорда
За второй квартал 2019 года доля рубля в иностранных активах российского банковского сектора выросла на 0,7 п.п. и достигла рекордного с третьего квартала 2014 года уровня 13,4%, свидетельствует статистика ЦБ.
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Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 08:08, Ашберн
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
Газета.Ru вчера в 14:15
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Вологдой
Погибли четыре человека, сообщает Управление МВД по Вологодской области.
Российская газета 03:39
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
В начале ноября россиян ждут трехдневные выходные — со 2 по 4 ноября — в связи с празднованием Дня народного единства.
Известия 06:16
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово
По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Политика
Путин наградил американского астронавта
За мужество и профессионализм во время полета на аварийном "Союзе" президент наградил астронавта из США Ника Хейга.
Российская газета 06:23
Политика
Россия пересмотрит параметры контракта на транзит газа с Украиной
Ранее Новак сообщал, что цену на топливо пока не обсуждали в рамках переговоров России и Украины по газу, однако подчеркивал, что стоимость энергоресурса будет определяться европейскими тарифами, писал News.ru.
News.ru 05:24
Общество
В Союзе пивоваров прокомментировали возможный запрет крафтового пива
Вступление в силу техрегламента о безопасности алкогольной продукции не помешает развитию крафтового пивоварения в РФ: если такие напитки в соответствии с документом не попадут непосредственно в категорию "пиво", то смогут считаться специальным пивом, сообщили РИА Новости в Союзе российских пивоваров.
РИА Новости 06:42
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Девочка родилась с меланоцитарным невусом — темным родимым пятном на пол-лица, в ее случае напоминающим по форме маску супергероя Бэтмана.
РБК 07:26
Шоу-бизнес
Платье от Вирджила Абло и кольца: Хейли Бибер показала фото со свадьбы
Джастин и Хейли Бибер / instagram.com / haileybieber Наряд Хейли создал Вирджил Абло — на своей странице в Instagram дизайнер поделился эскизами платья.
Salt Mag 05:34
Футбол
Канделаки ответила Уткину на оскорбление
Pravda.Ru 06:13
Экономика
Британская экономика потеряла более $70 млрд из-за Brexit
Экономика Великобритании сократилась на 2,5-3% и потеряла £60 млрд ($73,8 млрд) из-за стремления властей реализовать выход страны из Евросоюза.
ТАСС 06:58
Политика
Александр Калашников назначен директором ФСИН
"Калашников Александр Петрович" указано на сайте ведомства в разделе "Директор ФСИН России".
ТАСС 06:57
Шоу-бизнес
Сергей Жуков устроил для жены шикарный сюрприз ко дню ее рождения
Сергей Жуков заранее спланировал их романтическое путешествие. Но Регина до последнего момента даже не догадывалась о таком сюрпризе.
Летидор 04:54
Политика
Лукашенко счел ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно путем более тесных переговоров Украины и России по данному вопросу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 05:45
Происшествия
Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
Интерфакс 03:44
Политика
В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Lenta.ru 00:54
Экономика
В ФНС заявили о высоком уровне «серых» зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем «теневых» зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
RT на русском 08:03
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru вчера в 07:11
Футбол
Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»
Московский Комсомолец вчера в 08:21
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Армия и оружие
Сирийские курды назвали условия для переговоров с Москвой и Дамаском
Сирийские курды «могут начать переговоры с Дамаском и Москвой, если Соединенные Штаты полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны», заявил представитель, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Взгляд.ру 07:43
Армия и оружие
Российским Су-57 нашли нового покупателя
Lenta.ru 07:38
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия вчера в 18:10
Спорт
«Бессмысленные горы денег и жертв – вот наши победы». Интервью с Кириллом Набутовым, который больше не хочет комментировать спорт
Кирилл Набутов работал на тринадцати Олимпиадах, в девяностые и в начале нулевых комментировал спорт на Ленинградском телевидении и делал популярные программы: например, «Адамово яблоко», где впервые на нашем ТВ заговорили о сексе, и «Один день» – первый выпуск был с Олегом Романцевым.
Sports.ru вчера в 03:48
Энергетика
Минск и Москва проведут переговоры по газу на этой неделе
Минск и Москва на текущей неделе проведут переговоры по газовому контракту на 2020 год, заявил во вторник глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич.
РИА Новости 07:11
Единоборства
Соперник Усика Спонг провалил допинг-тест перед боем
Промоутер Эдди Хирн сообщил, что Тайрон Спонг, являющийся соперником Александра Усика в дебютном поединке украинца в супертяжелом весе, провалил свой допинг-тест.
RuNews24.ru 03:33
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майклу Калви
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста на три месяца основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей.
ТАСС 06:07