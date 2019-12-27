Экономика
РБКДоля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет
В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.
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Аналитики оценили рост доли россиян с кредитами в нескольких банках
Rambler News Serviceвчера в 04:49
Доля россиян, закредитованных в четырех и более банках, удвоилась за пять лет
Интересантвчера в 02:04
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«Эвертон» обыграл «Ньюкасл» в матче 20-го тура чемпионата Англии — 2:1. Ливерпульский клуб одержал две победы в двух играх под руководством Карло Анчелотти.