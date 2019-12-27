В России, по данным на конец ноября 2019 года, 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, и за 5 лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитали эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс».

Политика Пушков заявил, что слова Путина о после «задели Варшаву за живое» Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Варшаву задели за живое слова президента РФ Владимира Путина, который назвал польского посла в гитлеровской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей", поддержавшего в 1930-е годы геноцид евреев в Польше.

Футбол Новым тренером «Монако» назначен испанец Морено Через месяц с небольшим 42-летний Роберт Морено возглавил "Монако". В настоящее время "Монако" занимает шестое место в чемпионате Франции.

Политика «Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Здоровье Красноярские ученые предложили подкормить коров новогодними елками Красноярские ученые предлагают вместо синтетического прикорма добавлять в корм домашнему скоту муку из хвои, пишет «Наука в Сибири».

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИД РФ Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала твист вместе со своим заместителем на корпоративе ведомственного департамента информации и печати.

Технологии В России приложение Mir Pay появится на смартфонах Как стало известно, на собрании велось обсуждение о предустановке российской программы, включая платежные сервисы от новой платежной системы «Мир» на все современные смартфоны и девайсы, которые реализуются в нашей стране.

Кино Умерла актриса из фильма «Лолита» Сью Лайон Актриса стала известной благодаря роли Лолиты в одноименном фильме Стэнли Кубрика. За нее она получила премию "Золотой глобус".