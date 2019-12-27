Экономика
РБКДоля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет
В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.
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Политика
Трутнев потребовал объявить выговор замглавы Минпромторга Евтухову
Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев попросил объявить заместителю министра промышленности и торговли Виктору Евтухову выговор за невыполнение поручений.
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр
Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
Происшествия
Bek Air приостановила работу после падения самолета в Казахстане
Авиакомпания Bek Air, пассажирский самолет которой разбился в районе аэропорта Алма-Аты, приостановила свою деятельность до выяснения обстоятельств крушения.
Политика
Захарова анонсировала ответ на санкции за «Северный поток-2»
Россия предпримет зеркальные меры после американских санкций против газопровода «Северный поток-2».
Происшествия
Обвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках житель Омска погиб
Как пишет портал ngs55.ru, Федоров утверждал, что двое сотрудников Росгвардии остановили его на улице и подбросили наркотики.
Энергетика
Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Гаджеты
В Android 11 исправят старую проблему при записи видео в смартфонах
Суть проблемы заключается в том, что при съемке видеозаписи, имеющей вес более 4 Гб, приложение камеры хоть и продолжает съемку, однако сохраняет ролик следующим файлом.
Здоровье
В российском городе геям и проституткам запретили сдавать кровь
В Самаре геям и проституткам запретили сдавать донорскую кровь. Об этом говорится на сайте областной станции переливания крови.
Авто
Названы самые распространенные в России марки грузовиков
В десятке еще числятся: «МАЗ» (290 800 ед.), «Урал» (173 7 00 ед.), «САЗ» (166 800 ед.), Volvo (102 4000 ед.), MAN (9 400 ед.), Scania (85 000 ед.) и Mercedes-Benz (75 600 ед.).
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.
Армия и оружие
Шойгу: эффективность российской армии выросла на 14%
Возможности российских вооруженных сил выросли на 14%, а 95% техники готовы к бою, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Единоборства
Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым
Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов стали чемпионами России в танцах на льду
Пара Виктория Синицына и Никита Кацалапов стала чемпионом России по фигурному катанию в танцах на льду.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
Армия и оружие
Раскрыты характеристики российской подлодки пятого поколения
В ходе выставки образцов военной техники в Национальном центре управления обороной раскрыли характеристики российской подлодки пятого поколения: модель субмарины была впервые представлена перед заседанием коллегии Минобороны с участием президента России.
Армия и оружие
Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка
Футбол
Александр Егоров покинул пост главы судейского департамента РФС
Председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров покинул свой пост, который он занимал в течение последних 19 месяцев.
Происшествия
Врача ГКБ №24 отказались судить за подмену анализов Васильева
Врача ГКБ №24 отказались судить за подмену анализов Васильева Ленинский районный суд отменил постановление следователей о возбуждении уголовного дела.
Авто
Названа стоимость серийной цифровой приборки для Lada Vesta
Напомним, что в ближайшем будущем у покупателей Lada Vesta появится возможность приобрести панель приборов с жидкокристаллическим экраном в качестве опции.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Армия и оружие
Советский танк Т-62 выдержал прямое попадание противотанковой ракеты
По версии издательства обстрел танка мог быть осуществлен из противотанкового ракетного комплекса TOW, произведенного в США.
Общество
В России научились продавать алкоголь в интернете
Несмотря на активность Роскомнадзора, который блокирует сайты с дистанционной продажей спиртного, торговцы научились продавать алкоголь в интернете.
Политика
Новак заявил о готовности РФ и Украины обнулить взаимные претензии
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.
Армия и оружие
ПНС Ливии запросило у Турции военную помощь
По данным собеседника телеканала, правительство национального согласия официально запросило у Турции военную, сухопутную и морскую поддержку.