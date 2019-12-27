Экономика

РБКРБКДоля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет

В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.
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Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет

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