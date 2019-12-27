Экономика
РБКДоля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет
В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.
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Происшествия
Более 60 человек выжили в авиакатастрофе в Казахстане
В больницы после крушения самолета в Алма-Ате доставили 66 человек.
Музыка
Музыканты «Кино» перезаписали песню «Троллейбус»
Музыканты группы «Кино» записали новую версию хита «Троллейбус». Видео с исполнением песни в новой аранжировке опубликовно на YouTube.
Политика
В посольстве США поддержали идею направить миротворцев ООН в Донбасс
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон поддерживает идею ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.
Политика
Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски
Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.
Политика
Украина впервые взыскала штраф из-за полета над Крымом
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Наука
Сложности с добычей термитов заставили шимпанзе делегировать
Оказалось, что в тех местах, где термитов добывать сложнее, шимпанзе более склонны к делегированию: там они чаще делятся орудиями для их добычи с сородичами.
Происшествия
Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве
В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.
Футбол
РФС подтвердил отставку Егорова
Российский футбольный союз (РФС) официально подтвердил отставку Александра Егорова с должности главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ).
Армия и оружие
В Минобороны опровергли драку российских и американских военных в Сирии
«Сообщение базирующейся в Великобритании "Сирийской обсерватории по правам человека" (SOHR) о якобы имевших место "столкновениях, перешедших в рукопашную" между российскими и американскими военнослужащими на северо-западе Сирии, — примитивный фейк», — заявили в ведомстве.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США
Политика
Катар и Россия подписали соглашение об отмене виз
Катар и Россия договорились об отмене виз. Об этом говорится в сообщении посольства Катара в Москве.
Общество
Путин подарил школьнице из Обнинска щенка лабрадора
Президент России Владимир Путин подарил щенка лабрадора 12-летней школьнице из Обнинска Екатерине Папановой.
Экономика
ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками
Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Происшествия
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за просьбу дать еды
Ребенок чуть не погиб от рук отчима, сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел в конце ноября 2019 года.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Политика
Турция призывает Европу поддержать «Турецкий поток»
Трубопровод предназначен для турецкого рынка и для Южной Европы Напомним, газопровод "Турецкий поток" прокладывается по дну Черного моря из России в Турцию и далее в европейские страны.
Культура
На российское ТВ попал еще один украинский сериал
На российское ТВ попал еще один украинский сериал Российский телеканал СТС покажет один из наиболее популярных украинских сериалов 2019 года — «Папик» студии «Квартал-95», основанной нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
Наука
ВИЧ поймали на эволюции в сторону большей заразности
Классическая теория эволюции предполагает, что естественный отбор действует на все организмы, которые способны размножаться.
Шоу-бизнес
Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой
Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.
Наука
Эффект антидепрессантов предсказали по изменению связей в мозге
Исследователи из Йельского и Манчестерского университетов во главе с Чади Абдаллой (Chadi G. Abdallah) предложили другой подход для предсказания эффективности антидепрессантов — по тому, как эти препараты меняют состояние связей между различными областями головного мозга.
Общество
Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Авто
Спортивный универсал Subaru Levorg STI Sport показали на видео
Subaru представит на выставке Tokyo Auto Salon спортивную версию универсала Levorg следующего поколения.
Футбол
Ибрагимович заработает 3 млн евро за полгода в «Милане»
Происшествия
«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки
"Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.