Финансы
РБКДоля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет
В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 05:43, Ашберн
Происшествия
Генпрокуратура отказалась заключать обвинение по делу сестер Хачатурян
Политика
Прямая линия с Главой ДНР: «Русский язык выбран народом Республики»
Как известно, ранее Глава ДНР предложил внести изменения в Конституцию - сделать единственным государственным языком в Республике русский.
Спорт
РУСАДА уведомило WADA о несогласии с санкциями в отношении России
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) официальное письмо, в котором уведомило организацию о несогласии с санкциями, введенными против России.
Политика
В Черногории протестуют против нового закона о церкви
В Черногории проходят массовые протесты — верующих возмутило намерение властей отобрать имущество у канонической Сербской православной церкви.
Происшествия
СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись переговоров диспетчеров с экипажем потерпевшего крушение в Алма-Ате самолета Fokker-100.
Политика
РФ и Украина договорились обнулить претензии по газу 1 января
Россия и Украина договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам.
Происшествия
В СК подтвердили проведение обысков у журналистки «Новой газеты»
Представители Следственного комитета подтвердили факт проведения обысков у журналистки "Новой газеты" Юлии Полухиной.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Киберспорт
NotInMyHouse: «Рвал задницу, но все окупилось»
Ведущий студии аналитики RuHub Дмитрий 'NotInMyHouse' Крупнов подробно рассказал о своей работе.
Технологии
Директор по продукту World of Tanks рассказал о будущем игры
Директор по продукту игры World of Tanks Вячеслав Макаров уверен, что она будет популярна, по меньшей мере, 10 лет.
Политика
Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»
Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Авто
Компания Skoda передала полиции 3870 патрульных машин на базе Octavia
Происшествия
Задержан водитель перевернувшегося автобуса под Липецком
Водитель рейсового автобуса Москва-Тбилиси, который попал в аварию вечером 26 декабря в Липецкой области, был задержан.
Политика
Путин усомнился в ощущении у россиян перемен к лучшему
Президент усомнился в том, что россияне чувствуют, что нацпроекты поменяют их жизнь к лучшему.
Технологии
Sony запатентовала новую версию контроллера DualShock
Судя по патенту, дизайн геймпада практически идентичен текущему DualShock 4, однако у потенциальной новинки есть ряд критических изменений — отсутствие кнопки PlayStation на передней стороне и дополнительные элементы управления на задней.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Здоровье
Собянин рассказал о сроках открытия больницы в Коммунарке
Единоборства
Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым
Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Армия и оружие
Министр обороны Украины заявил о подготовке к полному перемирию в Донбассе с 1 января
Украинские вооруженные формирования готовятся к полному перемирию в Донбассе с 1 января.
Здоровье
Нарколог Брюн рассказал о вреде приема таблеток после алкоголя
Московский врач-нарколог Евгений Брюн напомнил об опасности употребления лекарственных средств вместе с алкогольными напитками.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов победили на чемпионате России в танцах на льду
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в танцах на льду на чемпионате России, который проходит в Красноярске.
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Политика
Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту
Происшествия
В Екатеринбурге школьнику оторвало руку самодельной петардой
Следователи Орджоникидзевского района Екатеринбурга начали проверку по факту несчастного случая с 15-летним подростком – у него в руках взорвалась самодельная петарда.
Происшествия
В ростовском аэропорту экстренно сел самолет Багдад–Минск
В ростовском аэропорту Платов экстренную посадку совершил самолет «Иракских авиалиний», следовавший из Багдада в Минск.
Политика
Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год
Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как глава государства любит встречать Новый год.