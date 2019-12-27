Экономика
РосбалтВ России удвоилась доля самых рискованных клиентов банков
В России, по данным на конец ноября 2019 года, 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, и за 5 лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитали эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс».
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Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
Политика
Россия и Украина обнулят взаимные претензии с 1 января
Россия и Украина с 1 января 2020 года обнулят взаимные претензии и снимут аресты имущества в счет решений по судебным искам, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».
Политика
Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки
Вице-премьер России Юрий Борисов рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» о том, что в начале декабря в Сочи под руководством президента Владимира Путина прошло совещание, на котором обсуждалось развитие отечественной спутниковой группировки в интересах российских военных.
Авто
Дилеры получили кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4
Старт продаж новинки запланирован на апрель 2020-го, но уже сейчас серийные паркетники из тестовой партии добрались до дилеров бренда.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Общество
Дочь Брюса Ли подала в суд на популярную в Китае сеть фастфуда
Шеннон Ли требует от компании Real Kung fu 30 миллионов долларов за незаконное использование образа ее отца.
Космос
Звезда Бетельгейзе стала странно себя вести: она может превратиться в сверхновую
Красный гигант Бетельгейзе в последнее время, как отмечают ученые, весьма странно себя ведет.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Происшествия
В Петербурге таксист избил и изнасиловал пассажирку
В Петербурге 25-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что ее избил и изнасиловал таксист.
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Происшествия
В ГИБДД прокомментировали страшное ДТП под Пензой
Трагедия произошла в 9.35, 27 декабря, на 647 км М5, недалеко от поворота на поселок Монтажный.
Общество
Участник штурма дворца Амина: Боялись, что после операции нас ликвидируют
Полковник Рустам-Ходжа Турсункулов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как еще лейтенантом командовал своим подразделением во время легендарного штурма дворца Амина в Кабуле.
Футбол
Олег Веретенников может стать помощником Слуцкого в «Рубине»
Футбольный тренер Олег Веретенников, который вчера ушел с должности наставника «Ротора-2», может войти в тренерский штаб волгоградского специалиста Леонида Слуцкого.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате России
Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Армия и оружие
Украина заключила контракт с США на поставку второй партии Javelin
«В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит пресс-служба украинского оборонного ведомства слова заместителя министра обороны Анатолия Петренко.
Общество
В Росстате сделали прогноз об убыли населения на 16 лет
Если на начало 2020 года численность населения России составляет 146,7 млн человек, то через 16 лет она может сократиться до 143 млн.
Единоборства
Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым
Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Политика
В Раде увидели выгоду для Украины в запуске поездов по Крымскому мосту
Строительство Крымского моста через Керченский пролив, который соединил Крым с Кубанью, а также недавний запуск железнодорожного сообщения по нему играет на руку Украине.
Хоккей
ЦСКА обменял нападающего Коростелёва в «Адмирал»
ЦСКА обменял нападающего Никиту Коростелёва в «Адмирал», информирует пресс-служба московского клуба.
Игры
Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей
Экономика
Forbes назвал самых успешных российских миллиардеров за десятилетие
Глава и совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон возглавил топ-10 самых успешных российских миллиардеров в уходящем десятилетии по версии журнала Forbes.
Армия и оружие
Россия, Китай и Иран проведут совместные военно-морские учения
Политика
Лавров увидел цинизм в санкциях США против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «РИА Новости», что включение санкций против газопровода «Северный поток-2» в оборонный бюджет США является вмешательством в дела европейского бизнеса.
Энергетика
Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году
С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Общество
Мария Захарова открыла корпоратив в МИД зажигательным танцем
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отпраздновала наступающий Новый год в компании коллег.
Авто
Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте
Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Авто
КамАЗ скорректировал план развития до 2025 года
Совет директоров компании КамАЗ утвердил на заседании в Москве скорректированный план стратегического развития на период до 2025 года.