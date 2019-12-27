Экономика
ВекРоссияне набирают кредиты в четырех банках
Все больше россиян берут кредиты в четырех и более банках, свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс». За пять лет доля таких заемщиков выросла в два раза — так ведет себя почти каждый 15-й из имеющих кредиты.
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Происшествия
В Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет с 95 пассажирами
В Казахстане потерпел крушение самолет авиакомпании Bek Air, сообщает пресс-служба международного аэропорта Алматы.
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В 2008 году «Манчестер Сити» едва не купил Месси из-за ошибки
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У многих скандально известная балерина Анастасия Волочкова стойко ассоциируется со шпагатом и баней.
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии
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Армия и оружие
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Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая высмеяла брак Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой
Дубовицкая весьма саркастично и даже цинично прокомментировала личную жизнь Евгения Вагановича, высмеивая его отношения с молодой помощницей Татьяной Брухуновой.
Политика
Премьер Украины заявил, что переговоры по газу с РФ продолжаются
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что переговоры с российской стороной по газу продолжаются, еще необходим день-два.
Единоборства
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Общество
Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете
В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии.
Футбол
РФС подтвердил отставку Егорова
Российский футбольный союз (РФС) официально подтвердил отставку Александра Егорова с должности главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ).
Общество
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В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Общество
Альфа-банк сообщил о сбое с операциями по картам
В работе системы карточных платежей Альфа-банка в пятницу, 27 декабря, произошел сбой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.
Политика
Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России
Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности 27 декабря утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Хоккей
СКА в гостях всухую обыграл «Сибирь»
В матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА в Новосибирске обыграл местную «Сибирь».
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО
Культура
Мадонна из-за острой боли отменила еще один концерт в США
Мадонна отменила очередной концерт в США из-за сильной боли.
Политика
Катар и Россия подписали соглашение об отмене виз
Катар и Россия договорились об отмене виз. Об этом говорится в сообщении посольства Катара в Москве.
Происшествия
Пенсионерка из Калмыкии осуждена за содействие террористам
В результате было возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Космос
На фотографиях с Марса разглядели ракушку
На фотографиях с Марса, сделанных марсоходами, рассмотрели настоящую, совсем как на Земле, ракушку.
Происшествия
В российской больнице мужчине поставили диагноз «беременность»
В новгородских СМИ появилась информация, что в одной из больниц области мужчине, которому провели операцию в связи со сломанной рукой, в графу сопутствующего диагноза якобы прописали беременность.