Экономика

ВекВекРоссияне набирают кредиты в четырех банках

Все больше россиян берут кредиты в четырех и более банках, свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Эквифакс». За пять лет доля таких заемщиков выросла в два раза — так ведет себя почти каждый 15-й из имеющих кредиты.
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