«С июня 2019 года банк не привлекает срочные депозиты в евро, как и многие остальные банки на рынке, в связи с чем клиенты размещают свои средства в евро на текущих/накопительных счетах», — пояснил он.

с чего всё началось

В абсолютном выражении сумма достигла восьми триллионов рублей, что на 19,4% больше остатков по итогам 2018 года. Аналитики отмечают, что за три года объем сбережений россиян на счетах почти удвоился.

Доля сбережений на текущих счетах в банках достигла рекорда, пишет РБК

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