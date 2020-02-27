«С июня 2019 года банк не привлекает срочные депозиты в евро, как и многие остальные банки на рынке, в связи с чем клиенты размещают свои средства в евро на текущих/накопительных счетах», — пояснил он.

с чего всё началось

Доля средств, которые россияне хранят на текущих банковских счетах, а не во вкладах, достигла 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов. Этот показатель стал рекордным за последние 10 лет, пишет РБК.

Доля средств россиян на текущих счетах стала рекордной за 10 лет

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