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ТАСС
ТАСС

Доля субъектов МСП в российском бизнесе в августе снизилась на 1%

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в общем количестве предпринимателей в России на 10 августа текущего года снизилась менее чем на 1% к уровню прошлого года. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Федеральной налоговой службе (ФНС) по итогам обновления реестра субъектов МСП.В источнике
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Коммерсантъ

Численность МСП сокращается, но число их сотрудников растет

Коммерсантъвчера в 16:32
Национальная служба новостей

Омбудсмен: ИП и малый бизнес уходят в самозанятость из-за коронавируса

Национальная служба новостейвчера в 12:27
ТАСС

Доля субъектов МСП в российском бизнесе в августе снизилась на 1%

ТАССвчера в 09:34
Газета.Ru

В «Опоре России» удовлетворены результатами обновления реестра малого бизнеса

Газета.Ruвчера в 09:05
Гарант

В реестре МСП появились сведения об ООО с участием объединений инвалидов

Гарантвчера в 05:40
Ведомости

В России сократилось число малых и средних предприятий

Ведомостивчера в 04:25
Омскрегион

Сведения в Федресурс внесет нотариус

Омскрегионвчера в 23:03

На защите неба: российским Военно-воздушным силам исполняется 108 лет

В настоящее время ВВС в составе Воздушно-космических сил на высоком профессиональном уровне обеспечивают безопасность нашей страны в воздушно-космической сфере, осваивают новые образцы вооружения и военной техники, выполняют задачи по борьбе с мировым терроризмом в Сирии.
ТК Звезда17:00

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ «Курск» 12 августа

Памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине гибели атомной подводной лодки "Курск", пройдут 12 августа в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ Игорь Курдин.
РИА Новости10 августа в 06:48
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Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratings10 августа в 12:20
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