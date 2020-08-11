Доля субъектов МСП в российском бизнесе в августе снизилась на 1%
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в общем количестве предпринимателей в России на 10 августа текущего года снизилась менее чем на 1% к уровню прошлого года. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Федеральной налоговой службе (ФНС) по итогам обновления реестра субъектов МСП.В источнике
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Национальная служба новостейвчера в 12:27