Доля трат россиян на продукты сократилась до 33%

Доля расходов россиян на покупку продуктов в мае достигала 42%. Самый высокий показатель наблюдался в апреле -- 46%. Это свидетельствовало о тенденции к снижению уровня благосостояния россиян в период самоизоляции и остановки работы компаний из-за пандемии коронавируса.