Доля трат россиян на продукты сократилась до 33%
Доля расходов россиян на покупку продуктов в мае достигала 42%. Самый высокий показатель наблюдался в апреле -- 46%. Это свидетельствовало о тенденции к снижению уровня благосостояния россиян в период самоизоляции и остановки работы компаний из-за пандемии коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Второй месяц подряд расходы на еду находятся на привычных значениях, то есть покупатели уже вернулись к стандартным нормам покупки продуктов, говорится в отчете
по итогам исследования холдинга «Ромир».
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