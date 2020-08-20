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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Доля трат россиян на продукты сократилась до 33%

Доля расходов россиян на покупку продуктов в мае достигала 42%. Самый высокий показатель наблюдался в апреле -- 46%. Это свидетельствовало о тенденции к снижению уровня благосостояния россиян в период самоизоляции и остановки работы компаний из-за пандемии коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Второй месяц подряд расходы на еду находятся на привычных значениях, то есть покупатели уже вернулись к стандартным нормам покупки продуктов, говорится в отчете
 по итогам исследования холдинга «Ромир».
Коммерсантъ08:55
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Эхо Москвы

Россияне стали в среднем тратить на продукты не более трети от своих заработков

Эхо Москвы12:32
Коммерсантъ

Доля трат россиян на продукты сократилась до 33%

Коммерсантъ08:55
Аргументы и Факты

Россияне в июле потратили на продукты 33% от семейного бюджета

Аргументы и Факты10:10
Ведомости

Россияне продолжили сокращать долю расходов на питание в июле

Ведомости09:17
News.ru

Россияне в июле продолжили сокращать траты на питание

News.ru09:08
ИА Красная Весна

Расходы жителей России на питание продолжают сокращаться — опрос

ИА Красная Весна10:46
ТАСС

«Ромир»: россияне в июле продолжили сокращать траты на питание

ТАСС08:46

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Ведомости10:14
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Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Франция готова оказать поддержку основателю ФБК Алексею Навальному, включая предоставление убежища, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik France.
Ведомости13:32

Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times.
Интерфакс11:33
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СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известия09:19
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