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REGNUM
REGNUM

Доля убыточных организаций в России выросла в 2020 году

Доля убыточных организаций в России за 2020 год выросла на 2,9 процентного пункта и составила 29,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).В источнике
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С чего всё началось
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) российских средних и крупных компаний в 2020 году составил 12,42 трлн руб. (в текущих ценах) — падение на 23,5% (или 3,8 трлн руб.) к 2019 году, следует из оперативных данных Росстата, опубликованных
 5 марта.
Подробнее о событии

Раскрыты самые убыточные отрасли 2020 года в России

ПРАЙМ03:51

Доля убыточных организаций в России выросла в 2020 году

REGNUMвчера в 12:58

Росстат назвал самые убыточные отрасли 2020 года в России

Телеканал 360°16:55

Раскрыты самые убыточные отрасли 2020 года в России

Lenta.ruвчера в 15:33

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