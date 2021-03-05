Доля убыточных организаций в России за 2020 год выросла на 2,9 процентного пункта и составила 29,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

С чего всё началось Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) российских средних и крупных компаний в 2020 году составил 12,42 трлн руб. (в текущих ценах) — падение на 23,5% (или 3,8 трлн руб.) к 2019 году, следует из оперативных данных Росстата, опубликованных 5 марта. РБК вчера в 15:10