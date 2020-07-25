Доля убыточных организаций в России достигла 36%
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По данным Росстата за январь-май 2020 года, доля убыточных организаций в РФ увеличилась до 36% (+3,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), а их прибыль за вычетом убытка составила 3 трлн 246 млрд рублей. Подробнее — в материале ИА Regnum.В источнике
С чего всё началось
Каждое третье российское предприятие убыточно
Доля убыточных организаций в России в январе – мае 2020 г. составила 36%. При этом прибыль российских предприятий упала более чем в 2 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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