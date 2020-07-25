Доля убыточных организаций в России достигла 36%

По данным Росстата за январь-май 2020 года, доля убыточных организаций в РФ увеличилась до 36% (+3,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), а их прибыль за вычетом убытка составила 3 трлн 246 млрд рублей. Подробнее — в материале ИА Regnum.