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Давыдов.Индекс
Давыдов.Индекс

Доля убыточных организаций в России достигла 36%

По данным Росстата за январь-май 2020 года, доля убыточных организаций в РФ увеличилась до 36% (+3,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), а их прибыль за вычетом убытка составила 3 трлн 246 млрд рублей. Подробнее — в материале ИА Regnum.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Каждое третье российское предприятие убыточно

Доля убыточных организаций в России в январе – мае 2020 г. составила 36%. При этом прибыль российских предприятий упала более чем в 2 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Ведомости01:00
Подробнее о событии
URA.Ru

Каждая третья компания в России работает в убыток

URA.Ru02:54
Ведомости

Каждое третье российское предприятие убыточно

Ведомости01:00
ПРАЙМ

Доля убыточных организаций в России в январе-мае выросла до 36%

ПРАЙМ24 июля в 12:03
ИА Красная Весна

В России выросло количество убыточных предприятий

ИА Красная Весна24 июля в 12:20
REGNUM

Росстат: доля убыточных организаций в России выросла до 36%

REGNUM24 июля в 12:15
Финмаркет

Железнодорожные грузоперевозки в РФ в мае снизились, но остались прибыльными

Финмаркет25 июля в 02:45
Будущее России. Национальные проекты

Росстат: доля убыточных организаций в РФ в январе - мае выросла до 36%

Будущее России. Национальные проекты24 июля в 12:02

Spotify заключил первые рекламные контракты в России. Площадку протестируют Ferrero и ivi

Первые контракты о рекламном размещении в бесплатной версии сервиса уже заключило ограниченное количество брендов, в числе которых Ferrero Russia – компания будет продвигать бренд Tic Tac – и онлайн-кинотеатр IVI .
Sostav.ru04:00

Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям

Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru03:41
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В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новостивчера в 21:48
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Роскомнадзор отстает от графика создания «суверенного Рунета»

Почти 600 млн рублей из бюджета на создание в рамках "суверенного Рунета" информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования не привели к запланированному результату в установленные сроки, сообщили в Счетной палате (СП).
Интерфакс17:56

«Солнцепек» вошел в пятерку самых популярных экспортных сухопутных систем

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" вошла в пятерку самых популярных за рубежом российских образцов сухопутной военной техники, сообщил в понедельник гендиректор "Рособоронэкспорта" (РОЭ) Александр Михеев.
РИА Новости04:08

В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

Полиция Забайкальского края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости22:38
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Забайкальский школьник набрал 99 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам

Чита, 27 июля 2020, 09:26 — REGNUM Несмотря на сложности, связанные с экстренным переходом на дистанционное обучение из-за мировой эпидемии коронавируса, выпускник многопрофильного лицея Забайкальского государственного университета Денис Храмов на 99 баллов написал ЕГЭ по физике.
REGNUM02:26
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