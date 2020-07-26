Экономика
REGNUMЭксперт назвал причины роста убыточных предприятий в России
Как сообщало ИА REGNUM, доля убыточных организаций в России в январе — мае 2020 г. составила 36%.
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с чего всё началось
Доля убыточных организаций в России в январе – мае 2020 г. составила 36%. При этом прибыль российских предприятий упала более чем в 2 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.Ведомости01:00
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Росстат: доля убыточных организаций в РФ в январе - мае выросла до 36%
Будущее России. Национальные проекты24 июля в 12:02
Железнодорожные грузоперевозки в РФ в мае снизились, но остались прибыльными
Финмаркет25 июля в 02:45
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:19, Ашберн
Общество
Facebook подал к властям ЕС иск о вторжении в личную жизнь сотрудников
Американская компания Facebook подала в иск в суд против властей Европейского союза о посягательстве на неприкосновенность личной жизни своих сотрудников.
РБК 18:07
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Политика
Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»
Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным «очень продуктивными».
Известия 16:32
Политика
МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ
«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК 14:27
Технологии
Mastercard запустила сервис безналичных чаевых для жителей России
Международная платежная система Mastercard объявила о запуске сервиса для безналичной оплаты чаевых Mastercard Transfer HUB в России.
Деловое.ТВ 11:43
Армия и оружие
«Солнцепек» вошел в топ самых популярных экспортных сухопутных систем
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" находится на вооружении нескольких стран.
Российская газета 06:26
Шоу-бизнес
Причиной резкого похудения Лолиты назвали бандажирование желудка
Плахотин подчеркнул, что бандажирование помогает сильно уменьшить объем желудка, при этом ничего не удаляя.
iReactor 10:56
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
Наука
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Исследователи сравнили эффективность трех видов масок: однослойных, двухслойных и трехслойных хирургических средств индивидуальной защиты.
РИА Новости 15:43
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Общество
Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России
Москва, 27 июля 2020, 08:16 — REGNUM Специалисты Гидрометцентра рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце в ряде регионов центральной и южной части России.
REGNUM 01:16
Футбол
«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
"Ривер Плейт" не принял первое предложение ЦСКА о покупке хавбека Хорхе Карраскаля.
Vprognoze.ru 24 июля в 22:07
Здоровье
В России почти на треть выросла выявляемость больных сахарным диабетом
Как пишет RT, в 2010 число больных сахарным диабетом составляло около 324 тысяч человек, а в прошлом году это количество выросло до 410,5 тыс. Наибольшая статистика по заболеваемости зафиксирована в регионе Краснодара — 475 случаев на 100 тысяч населения.
МедиаКорСеть 06:53
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Общество
Глава РАН дал прогноз по срокам массовой вакцинации от COVID-19
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции может стартовать не раньше начала 2021 года.
Российская газета 13:54
Футбол
Защитник «Црвены Звезды» о переходе в «Спартак»: это было бы здорово
Если бы перешёл в «Спартак», это было бы здорово. «Спартак» — большой клуб, российская лига очень сильная.
Metaratings 17:25
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости 12:16
Происшествия
На Камчатке поймали браконьеров, которые сетями перекрыли устье реки
На берегу Авачинского залива в Камчатском крае поймали браконьеров, которые без труда ловили лосося, который шел на нерест в реку Котельную, сообщает Vostok.Today.
Vostok.Today 04:39
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30
Происшествия
В Крыму СК завел дело по факту покушения на врача скорой помощи
Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство врача Центра медицины катастроф, выехавшего на вызов к пациенту.
Российская газета 16:10
Гаджеты
Xiaomi запатентовала первый смартфон с отсеком для наушников
Верхняя панель нового гаджета Xiaomi оснащена специальными отсеками, в которых размещаются беспроводные наушники.
Реальное время 09:41
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Технологии
При просмотре ленты Instagram начал включать камеру
Странность в работе приложения отмечается из-за появившейся на смартфонах iPhone с бета-версией iOS 14 опции оповещения о включенном микрофоне или камере.
Evo-rus.com 11:32
Политика
Gallup: Германия в 2019 году сохранила лидерство среди мировых держав
Мировым лидером среди стран является Германия, согласно рейтинга, составленного американским институтом изучения общественного мнения Gallup, сообщает 27 июля пресс-служба компании.
ИА Красная Весна 07:25
Транспорт
«Автодор» вводит сезонные тарифы на трех платных трассах
Компания «Автодор» с 28 июля по 31 октября введет сезонные тарифы на нескольких платных автотрасс для разгрузки в летний сезон.
Коммерсантъ 15:53
Общество
Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года
Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости 14:27
Происшествия
Жители Перми спасли тонущую женщину, создав живую цепь
В минувшие выходные, прогуливаясь по городской набережной, молодая пермячка решила искупаться, но не рассчитала свои силы и начала тонуть.
Рифей-Пермь 10:50