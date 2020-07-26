Экономика

REGNUMREGNUMРосстат: доля убыточных организаций в России выросла до 36%

Москва, 24 июля 2020, 19:15 — REGNUM Доля убыточных организаций в России в январе-мае 2020 года выросла на 3,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года года и составила 36%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Каждое третье российское предприятие убыточно

Доля убыточных организаций в России в январе – мае 2020 г. составила 36%. При этом прибыль российских предприятий упала более чем в 2 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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Доля убыточных организаций в России в январе-мае выросла до 36%

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Росстат: доля убыточных организаций в РФ в январе - мае выросла до 36%

Будущее России. Национальные проекты24 июля в 12:02
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В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
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В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
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В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

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Впервые получено изображение солнцеподобной звезды

Ученые сделали снимок солнцеподобной звезды в компании двух больших экзопланет, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на журнал Astrophysical Journal Letters.
TV BRICS 24 июля в 03:02
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Происшествия

В Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских

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Коммерсантъ вчера в 23:54
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Происшествия

В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

Причиной смерти трехлетнего мальчика Мусы в симферопольской Строгановке стало утопление.
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Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7

В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
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Здоровье

Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса

Некоторые симптомы заражения коронавирусом не встречаются при гриппе, например затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
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Диетолог объяснил, почему диеты бесполезны при ожирении

Южный Федеральный 00:53
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Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
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Экономика

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
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Происшествия

134 человека в Алтайском крае заболели коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 134 человек подтверждено инфицирование коронавирусом, еще 61 пациент — выздоровел, скончались 6 носителей COVID-19, в том числе пять от коронавируса и вызванных им осложнений.
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Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
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Общество

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

В Хабаровске в субботу вечером завершилась уже вторая несанкционированная акция в поддержку арестованного за участие в ОПГ экс-губернатора края Сергея Фургала, передают местные СМИ.
Газета.Ru 25 июля в 11:37
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Общество

Продажи виски, рома и настоек резко выросли во время пандемии

Во время пандемии россияне начали активнее потреблять виски, ром, текилу, а также горькие настойки.
Известия вчера в 18:25
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Политика

В Британии оценили российский флот

В Британии оценили российский флот и отметили, что в день ВМФ Россия продемонстрировала миру растущую мощь своей армии.
Lenta.ru 00:56
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
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Общество

На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа

Стоит отметить, что пособие получат не все семьи. Речь идет только о тех семьях, где один или оба родители лишились работы.
Лезги газет 01:37
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Интернет

Telegram в тестовом режиме запустил функцию видеозвонков на iOS

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Общество

Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина

Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 25 июля в 04:05
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Общество

В Петербурге возобновили работу ТЦ и рестораны

В Санкт-Петербурге с понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, заведения общественного питания, туроператоры и детские сады, сообщается на сайте городского правительства.
Газета.Ru 01:59
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Шоу-бизнес

Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»

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Общество

Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
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Кино

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс вчера в 12:26
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Происшествия

Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
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Кино

Из-за коронавируса отложен 11 сезон «Ходячих мертвецов»

Ранее издание UfaTime.ru сообщало о том, что из-за пандемии коронавируса отложены премьеры Disney и Paramount.
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Политика

Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу

Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 27 июля

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 июля.
RT на русском 01:30
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Путин поблагодарил Шойгу за организацию парада в честь Дня ВМФ

Президент России Владимир Путин поблагодарил министра обороны Сергея Шойгу за проведение парада в честь дня Военно-Морского Флота.
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