Доля убыточных организаций в России в январе – мае 2020 г. составила 36%. При этом прибыль российских предприятий упала более чем в 2 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

с чего всё началось

По данным Росстата за январь-май 2020 года, доля убыточных организаций в РФ увеличилась до 36% (+3,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), а их прибыль за вычетом убытка составила 3 трлн 246 млрд рублей. Подробнее — в материале ИА Regnum.

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