Экономика
Давыдов.ИндексДоля убыточных организаций в России достигла 36%
По данным Росстата за январь-май 2020 года, доля убыточных организаций в РФ увеличилась до 36% (+3,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), а их прибыль за вычетом убытка составила 3 трлн 246 млрд рублей. Подробнее — в материале ИА Regnum.
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Доля убыточных организаций в России в январе – мае 2020 г. составила 36%. При этом прибыль российских предприятий упала более чем в 2 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.Ведомости01:00
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Железнодорожные грузоперевозки в РФ в мае снизились, но остались прибыльными
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Росстат: доля убыточных организаций в РФ в январе - мае выросла до 36%
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