Экономика
Давыдов.ИндексДоля убыточных предприятий в России составила 36%
Доля убыточных организаций в России в январе – мае 2020 г. составила 36%. При этом прибыль российских предприятий упала более чем в 2 раза. Подробнее — в материале «Ведомостей».
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Доля убыточных организаций в России в январе – мае 2020 г. составила 36%. При этом прибыль российских предприятий упала более чем в 2 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.Ведомости01:00
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Росстат: доля убыточных организаций в РФ в январе - мае выросла до 36%
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