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Давыдов.Индекс
Давыдов.Индекс

Доля убыточных предприятий в России составила 36%

Доля убыточных организаций в России в январе – мае 2020 г. составила 36%. При этом прибыль российских предприятий упала более чем в 2 раза. Подробнее — в материале «Ведомостей».В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Каждое третье российское предприятие убыточно

Доля убыточных организаций в России в январе – мае 2020 г. составила 36%. При этом прибыль российских предприятий упала более чем в 2 раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Ведомости01:00
Подробнее о событии
REGNUM

Эксперт назвал причины роста убыточных предприятий в России

REGNUM07:59
Будущее России. Национальные проекты

Росстат: доля убыточных организаций в РФ в январе - мае выросла до 36%

Будущее России. Национальные проекты24 июля в 12:02
Ведомости

Каждое третье российское предприятие убыточно

Ведомости01:00
Финмаркет

Железнодорожные грузоперевозки в РФ в мае снизились, но остались прибыльными

Финмаркет25 июля в 02:45
ИА Красная Весна

В России выросло количество убыточных предприятий

ИА Красная Весна24 июля в 12:20
ПРАЙМ

Доля убыточных организаций в России в январе-мае выросла до 36%

ПРАЙМ24 июля в 12:03
URA.Ru

Каждая третья компания в России работает в убыток

URA.Ru02:54
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс11:12
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МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов

Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв.
REGNUM10:08
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Место Дегтярева в Госдуме может занять депутат из Саратовской области

Мандат бывшего депутата Госдумы Михаила Дегтярева, вероятнее всего, получит кандидат от Саратовской области Дмитрий Пьяных, передает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя центрального аппарата ЛДПР, депутата Сергея Каргинова.
ЗакC.Ру09:19
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На спутнике Сатурна обнаружена инопланетная база диаметром 5 км

На спутнике Сатурна обнаружена инопланетная база диаметром 5 км. Речь идет о третьей по величине луне под названием Япет, на карты которой обратил внимание известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг.
Территория новостей25 июля в 08:06

Кабмин поддержал введение наказаний за обучение на курсах нежелательных НКО за рубежом

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала с учетом доработок проект о введении административной ответственности за участие в деятельности нежелательной некоммерческой организации (НКО) за рубежом.
ТАСС12:17
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Как коронавирус вызывает потерю запаха

«Наше открытие указывает на то, что изменения в обонянии пациентов, вызываемые новым коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток», — сообщил журналу Science Advances один из авторов исследования, Сандип Роберт Датта.
Live24вчера в 01:12
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