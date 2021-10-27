ВедомостиДоля убыточных российских компаний в пандемию увеличилась почти на 60%Эксперты проанализировали финансовую отчетность 134 000 малых и средних российских компаний с годовой выручкой от 120 млн до 2 млрд рублей.ForbesВ выборку вошли юрлица, предоставившие отчетность за 2019 и 2020 годы в ФНС.ForbesСамыми пострадавшими отраслями оказались бытовые услуги, гостиничный бизнес и общепит, культура, строительство, торговля и транспорт.ForbesМеньше других пострадали компании из сфер недвижимости, добычи полезных ископаемых, образования, сельского хозяйства и утилизации отходов.КоммерсантъЧитать далееСвернутьБел.РуБел.РуГазета.RuРосбалтНовые ИзвестияForbesПодробнее о событииForbes: число убыточных российских компаний выросло на 59 процентов в 2020 годуLenta.ru04:53Количество убыточных российских компаний в пандемию увеличилось почти на 60%Forbes00:00Самое цитируемоеДоля убыточных российских компаний в пандемию увеличилась почти на 60%Ведомости01:27В России резко выросло количество убыточных компанийРосбалт02:35Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентЗа пандемию 60% российских компаний стали убыточнымиСекрет фирмы02:27Количество убыточных компаний в России с начала пандемии увеличилось почти на 60%Газета.Ru02:04В России за 2020 год резко выросло число убыточных компанийКоммерсантъ02:38Показать ещёОценить7Поделиться