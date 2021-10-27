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Доля убыточных российских компаний в пандемию увеличилась почти на 60%

Эксперты проанализировали финансовую отчетность 134 000 малых и средних российских компаний с годовой выручкой от 120 млн до 2 млрд рублей.
Forbes
В выборку вошли юрлица, предоставившие отчетность за 2019 и 2020 годы в ФНС.
Forbes
Самыми пострадавшими отраслями оказались бытовые услуги, гостиничный бизнес и общепит, культура, строительство, торговля и транспорт.
Forbes
Меньше других пострадали компании из сфер недвижимости, добычи полезных ископаемых, образования, сельского хозяйства и утилизации отходов.
Коммерсантъ

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Forbes: число убыточных российских компаний выросло на 59 процентов в 2020 году
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Количество убыточных российских компаний в пандемию увеличилось почти на 60%
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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
За пандемию 60% российских компаний стали убыточными
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Количество убыточных компаний в России с начала пандемии увеличилось почти на 60%
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