Экономика
ИнтерфаксДоля утильсбора в стоимости машин не превысит 2% после повышения
Обсуждаемое в правительстве РФ повышение утилизационного сбора на автомобили с 2020 года необходимо для обеспечения большей экологичности автотранспорта, доля утильсбора в цене автомобиля не превысит 2%, сообщили в Минпромторге.
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Несмотря на то, что предлагаемое увеличение ставок утилизационного сбора в некоторых случаях превышает 120%, в стоимости автомобилей его доля останется в пределах 1,5-2%
— Денис Мантуров, российский политикRambler News Service 14:39
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Минпромторг оценил долю планирующегося к повышению утильсбора в цене автомобиля
Rambler News Service14:39
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:46, Вашингтон
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