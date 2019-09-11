Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксДоля утильсбора в стоимости машин не превысит 2% после повышения

Обсуждаемое в правительстве РФ повышение утилизационного сбора на автомобили с 2020 года необходимо для обеспечения большей экологичности автотранспорта, доля утильсбора в цене автомобиля не превысит 2%, сообщили в Минпромторге.
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с чего всё началось

Цены на машины разгонят утильсбором

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Доля утильсбора в стоимости машин не превысит 2% после повышения

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Глава Минпромторга оценил предполагаемый рост ставок утильсбора на автомобили

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Автомобили могут подорожать до 2 процентов

Накануне.Ru19:05
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Во вторник, 10 сентября, в КНДР состоялись испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня.
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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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