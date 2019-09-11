Экономика
ИнтерфаксДоля утильсбора в стоимости машин не превысит 2% после повышения
Обсуждаемое в правительстве РФ повышение утилизационного сбора на автомобили с 2020 года необходимо для обеспечения большей экологичности автотранспорта, доля утильсбора в цене автомобиля не превысит 2%, сообщили в Минпромторге.
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с чего всё началось
Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда трактовали как компенсацию снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.Коммерсантъвчера в 18:30
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Футбол
Назначены судьи на матчи девятого тура РПЛ
На официальном сайте РФС появилась информация о судейских назначениях на матчи девятого тура российской Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 16:24
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин сменил имидж и стал похож на Джонни Деппа
Каникулы явно пошли актеру на пользу, он выглядит счастливым и даже решился на эксперименты с имиджем.
StarHit.ru 18:30
Космос
Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
РБК 20:09
Общество
Умер фотограф-документалист Роберт Франк
Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
ТАСС 09:24
Здоровье
По программе «Земский доктор» в Дагестане трудоустроено уже 147 врачей
147 врачей в этом году уже трудоустроились по программе «Земский доктор». Такие данные приводит Минздрав республики.
РГВК Дагестан 10:05
Технологии
Операторы связи и разработчики поработают над «суверенным интернетом»
Операторы связи, разработчики и производители IT-систем смогут предложить собственные правила применения систем для исполнения закона о «суверенном интернете».
Ведомости 17:35
Фигурное катание
Ласицкене прервала свою победную серию из 18 стартов подряд
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене впервые с января 2019 года не смогла добиться победы и прервала свою успешную серию, состоящую из 18 побед кряду.
Вести.Ru 17:55
Кино
Марго Робби экранизирует комикс «Танкистка»
Впервые комикс «Танкистка» был экранизирован в 1995 году.
ГЛАС.RU 11:52
Экономика
Глава ПФР одобрил новую пенсионную реформу в России
Антон Дроздов положительно оценил предложенную Минфином модель системы добровольных пенсионных накоплений.
KrasnodarMedia вчера в 13:10
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Общество
Уровень реки в Комсомольске-на-Амуре за сутки вырос на 13 см
Уровень Амура в городе Комсомольск-на-Амуре за минувшие сутки поднялся на 13 см и теперь превышает опасную отметку на 1,6 м. Паводковыми водами подтоплено 124 жилых дома, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба регионального МЧС.
ТАСС 08 сентября в 20:51
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка со стороны ВСУ
Аргументы и Факты 15:06
Армия и оружие
КНДР устроила испытания сверхбольшой реактивной системы
Во вторник, 10 сентября, в КНДР состоялись испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня.
Газета.Ru 19:49
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Происшествия
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 50
Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 50 человек, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию страны.
РИА Новости 08:02
Политика
Трамп продлил санкции за иностранное вмешательство в выборы
Президент США Дональд Трамп на год продлил режим санкций за иностранное вмешательство в выборы.
Газета.Ru 19:59
Гаджеты
Apple показала новые умные часы Apple Watch series 5
ITZine.ru 13:43
Футбол
Футболист-гей: позор, что президент ФФФ различает гомофобию и расизм
Бывший футболист сборной Франции Оливье Руйе, после окончания карьеры сделавший каминг-аут, подверг критике президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре, который недоволен остановками матчей Лиги 1 из-за гомофобии, но разделяет мнение об остановке матчей из-за проявлений расизма.
Чемпионат 14:34
Футбол
ПСЖ не предлагал Кавани новый контракт
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани пока не получил от клуба предложение о продлении контракта.
Soccer.ru 18:00
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»
В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров.
РБК 10:07
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал юную и красивую жену
У Натальи есть дети от первого брака: сын Нико и дочь Эрика, а также дети от Урганта: дочери Нина и Валерия.
Комсомольская правда 17:30
Политика
Зеленский провел встречу с Коломойским
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским.
Газета.Ru 16:02
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов: «Дети как-то подарили мне машину, это было неожиданно»
В 2013 году на экраны вышел 6-й сезон "Сватов".
Телепрограмма 17:12