Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда трактовали как компенсацию снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

с чего всё началось

Обсуждаемое в правительстве РФ повышение утилизационного сбора на автомобили с 2020 года необходимо для обеспечения большей экологичности автотранспорта, доля утильсбора в цене автомобиля не превысит 2%, сообщили в Минпромторге.

Доля утильсбора в стоимости машин не превысит 2% после повышения

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